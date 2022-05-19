Посівна під прикриттям: ЗСУ показали, як охороняють роботу аграріїв
Українські військові охороняють посівну на сході України
Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.
На сходу України триває посівна кампанія, спокій якої охороняють українські танки.
- Станом на 18 травня аграрії на Миколаївщині засіяли 80-85% посівних площ, де це можливо.
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