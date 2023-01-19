Поскаржилися на сусідів і їм вимкнули світло: у ДТЕК спростували фейки

Про це інформує пресслужба ДТЕК.

"Компанія не проводить жодних відключень "за скаргами" у будь-якому з регіонів, де працюють ДТЕК. Більшість відключень відбуваються дистанційно, а їх невелика частина потребує фізичного виїзду персоналу", - пише відомство.

Повідомляється, що за можливості, бригади виїжджають на місця, аби заживити критичну інфраструктуру та в ручному режимі відключити домівки, які підключені до тієї ж мережі.

У ДТЕК закликають балансоутримувачів будинків підключених до критичної інфраструктури, відключати електроенергію власноруч, для забезпечення соціальної справедливості та рівних умов для людей.

В опитуванні Центру Разумкова 43% українців зазначили, що відсутність електроенергії сильно впливає на їхнє життя.

Через теплу погоду енергетична ситуація в Україні 19 січня буде кращою, ніж днем раніше, однак у вечірні години все одно очікується значний дефіцит.

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