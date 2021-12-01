Послання Зеленського в Раді: силовики оточили парламент і перекрили вулиці, "слуги" вдягнули футболки "За президента"
Вранці 1 грудня будівлю Верховної Ради України оточили нацгвардійці та поліцейські, а навколишні вулиці перекрили військовими вантажівками
Про це повідомляє з місця подій кореспондент Еспресо.TV.
Біля будівлі парламенту присутні співробітники поліції діалогу, нацгвардійці та спецпризначенці.
Крім того, фото з місця подій, надані нардепами Олексієм Гончаренком і Гео Леросом, оприлюднив у Telegram журналіст Тарас Березовець.
"Урядовий квартал в очікуванні виступу Зеленського в Раді. Все перекрито поліцією. Підступи до Ради заблоковані технікою", - написав журналіст.
Водночас Олексій Гончаренко повідомив у Telegram, що нардепи від "Слуги Народу" вдягнули футболки з написами "За президента. Проти олігархів".
Гончаренко також повідомив, що станом на 9:25 Зеленський уже прибув до Ради.
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