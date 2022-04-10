Посол ЄС допускає можливість отримання Україною статусу країни-кандидата в червні
Посол ЄС Матті Маасікас допускає можливість отримання Україною статусу країни-кандидата за кілька місяцв, можливо вже в червні
Про це посол ЄС Матті Маасікас розповів в інтерв'ю, пише "Європейська правда".
"Зараз ми говоримо навіть про тижні, а не місяці. Думаю, країни-члени висловлять свої пропозиції у червні і буде визнано відповідність України Копенгагенським критеріям", - сказав Маасікас.
Однак він закликав уникати спекуляцій стосовно того, як члени ЄС відреагують на пропозицію Єврокомісії, адже рішення має ухвалюватися одностайно.
Мааскікас назвав цей процес величезним стрибком у євроінтеграційних прагненнях України, тому що до війни надання кандидатського статусу навіть не обговорювали.
"У цьому сенсі, це величезний крок. Але ще треба фінальна крапка", - вказав посол.
- Нагадаємо, під час візиту президентки Європарламенту до Києва Україна отримала анкету про членство в ЄС та очікує отримання статусу кандидата уже у червні.
- 8 квітня Київ відвідали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер і голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Також представництво ЄС відновить роботу в Києві після перерви внаслідок початку повномасштабного вторгнення РФ до України.
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