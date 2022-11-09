Посол ЄС взяв участь у радіодиктанті національної єдності

Про це дипломат розповів у власному твіттері.

"Взяв участь у радіодиктанті до Дня української мови та писемності. Захоплююся тим, що ця традиція процвітає навіть у вкрай складних умовах. Це ще одна ознака неймовірної стійкості України, ще одна річ, якій ми можемо навчитися у вас. Українська мова єднає і надихає!" - написав він.

9 листопада наша країна відзначає День української писемності та мови. Встановлений він указом президента України на підтримку ініціативи громадських організацій у день вшанування пам’яті Преподобного Нестора-літописця, послідовника творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія

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