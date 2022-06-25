Про це сказав Надзвичайний і Повноважний Посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"Абсолютно неймовірна подія, якої ніхто не міг очікувати декілька місяців тому. За 4 місяці ми змогли як Євросоюз з 27 держав-членів підтримати єдине рішення щодо надання цього статусу Україні", - сказав він.

"Україна абсолютно заслуговує на таку підтримку, на таку симпатію з боку Євросоюзу. Але просто якщо замислитися про це, цей крок надзвичайно неймовірний, надзвичайно значущий", - наголосив посол.

Етьєн де Понсен додав, що на його пам’яті "це безпрецедентний випадок, коли Євросоюз ухвалює таке надзвичайно важливе рішення настільки швидко".

Він також зазначив, що шлях до повноправного членства України буде тривалим але успішним.

"Україна, яка приєднається зрештою до Євросоюзу, буде інакшою, буде абсолютно новою. З української сторони треба замислитися про реформи, реалізовувати їх належно, в довготерміновій перспективі. І я впевнений, що все вийде", - наголосив посол.