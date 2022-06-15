Посол США в Україні обговорила з міністром цифрової трансформації України кіберзахист та цифровізацію країни

Про це передає пресслужба Мініцифри.

"Оскільки Міністерство цифрової трансформації пришвидшує рух України в майбутнє та захищає країну від наполегливих російських кібератак, Сполучені Штати за допомогою механізмів USAID далі підтримуватимуть нашу команду в захисті цифрового фронту України та її демократичного майбутнього", - зазначила Бріджит Брінк.

Михайло Федоров подякував Бріджит Брінк за підтримку в боротьбі на цифровому фронті. Вони також домовились про подальшу співпрацю в галузях кіберзахисту та цифровізації України.



Зазначається, що США є важливим партнером Міністерства цифрової трансформації. Завдяки донорам USAID вдалося реалізувати багато проєктів для цифровізації країни.

Нещодавно у Мінцифри повідомили, що у чатботі "єВорог" уже 313 тис. українців повідомило інформацію про окупантів. Чатбот існує лише в телеграмі. Перейти до нього можна з головного екрана застосунку "Дія" або із соцмереж Мінцифри.

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