Про це повідомила Мінцифра в телеграмі.

"До чатбота "єВорог" вже долучилися 313 тис. українців. Саме стільки користувачів стали потенційними народними розвідниками. Вдячні кожному, особливо тим, хто перебуває в окупованій території, за ваші повідомлення про ворогів у чатбот", - наголосили в міністерстві.

Для українських військових особливо важливою є інформація про російські бензовози, скупчення техніки, переміщення колон техніки, транспортування техніки залізницею, склади з боєприпасами, радіолокаційні станції, позиції артилерії та польові аеродроми для гвинтокрилів.

"Помітили щось із цього списку? Переконайтеся, що ви на безпечній відстані, та сфотографуйте прихованою камерою без звуку. Надішліть у "єВорог" і видаліть листування із чатботом та всі фото/відеодокази на смартфоні. Немає можливості зняти ворогів? Опишіть все, що побачили текстом", - зазначили в Мінцифрі.

Чатбот існує лише в телеграмі. Перейти до нього можна з головного екрана застосунку "Дія" або із соцмереж Мінцифри.

На початку березня в Мінцифрі створили чатбот у Telegram "єВорог", за допомогою якого українці можуть повідомити про пересування окупанта чи його ворожої техніки.

Від 7 квітня в чатботі "єВорог" можна повідомити про вбивць у Бучі, Ірпені та Гостомелі.

13 квітня ЗСУ розшукували російські комплекси зв’язку Редут-2УС і просили очевидців руху або дислокації такої техніки повідомляти про це в чатбот "єВорог".

24 травня в Мінцифрі назвали "єВорог" одним із основних здобутків у кібервійні з Росією.

Станом на 2 червня на "єВорог" надійшло понад 700 заявок про колаборантів

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