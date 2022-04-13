ЗСУ просять допомогти знайти російські комплекси зв'язку та закликають очевидців надсилати фото техніки в чат-бот

Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у "Фейсбук".



"ЗСУ просять допомоги: розшукують російські комплекси зв’язку Редут-2УС", – написав він.



Ця установка покликана організувати закритий бездротовий зв'язок.



"Через неї рашисти отримують та дають команди, а також обмінюються інформацією між собою. Знищення РЕДУТ-2УС дозволяє обірвати цей зв'язок. Побачили — надсилайте фото чи відео у чатбот єВорог: https://t.me/evorog_bot", – закликав Білошицький.



При зйомці ворожої техніки варто пам'ятати про власну безпеку, нагадав він.



Лише за два дні через чатбот наші військові отримали вже 33 геолокації техніки окупанта.





Нагадаємо, у чатботі "єВорог" можна повідомити про вбивць у Бучі, Ірпені та Гостомелі.

На початку березня у Мінцифри створили чатбот у Telegram "єВорог", за допомогою якого українці можуть повідомити про пересування окупанта чи його ворожої техніки.