ЗСУ просять допомогти знайти російські комплекси зв'язку та закликають очевидців надсилати фото техніки в чат-бот
ЗСУ розшукують російські комплекси зв’язку Редут-2УС і просять очевидців руху або дислокації такої техніки повідомляти про це у чатбот єВорог
Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у "Фейсбук".
"ЗСУ просять допомоги: розшукують російські комплекси зв’язку Редут-2УС", – написав він.
Ця установка покликана організувати закритий бездротовий зв'язок.
"Через неї рашисти отримують та дають команди, а також обмінюються інформацією між собою. Знищення РЕДУТ-2УС дозволяє обірвати цей зв'язок. Побачили — надсилайте фото чи відео у чатбот єВорог: https://t.me/evorog_bot", – закликав Білошицький.
При зйомці ворожої техніки варто пам'ятати про власну безпеку, нагадав він.
Лише за два дні через чатбот наші військові отримали вже 33 геолокації техніки окупанта.
- Нагадаємо, у чатботі "єВорог" можна повідомити про вбивць у Бучі, Ірпені та Гостомелі.
- На початку березня у Мінцифри створили чатбот у Telegram "єВорог", за допомогою якого українці можуть повідомити про пересування окупанта чи його ворожої техніки.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 29.88
-
EUR
Купівля 31.73Продаж 32.68
- Актуальне
- Важливе