Про це очільник Мінцифри Михайло Федоров розповів під час Diia Summit.

Спочатку міністр перерахував здобутки, які досягнуто у період до широкомасштабного вторгнення Росії:

"Створили Дію з цифровими документами у смартфоні та державними послугами за кілька кліків. Сплата податків, Дія.Підпис, генерування COVID-сертифікатів, зміна реєстрації місця проживання, програма єПідтримка та найшвидша реєстрація бізнесу у світі".

У результаті, сьогодні застосунком "Дія" користується 17,3 млн українців.

Також він зазначив, що міністерство працювало над покриттям країни швидкісним інтернетом, навчали українців базових цифрових навичок, запуском спеціального режиму для технологічних компаній Дія.City.

Та після 24 лютого стало зрозуміло, що вперше війна йде не тільки на полі бою, а й на інформаційному та кіберпросторі:

"Ми створюємо продукти й послуги, які посилюють цифрову безпеку та допомагають вести першу у світі кібервійну".

Зокрема:

Запустили чатбот єВорог, у який кожен українець може повідомити про місцезнаходження та пересування ворожої техніки.

В Україну прибули понад 10 тисяч Starlink, які ми використовуємо для підтримки та відновлення критичної інфраструктури.

Створили першу ІТ-армію у світі, яка об'єднує понад 300 тисяч волонтерів.

Працюємо над посиленням сфери кібербезпеки країни.

Запустили криптофонд та зібрали більше 60 млн доларів у крипті для допомоги армії.

Застосовуємо штучний інтелект для розпізнавання облич загиблих росіян.

Запустили UNITED24 — це головне вікно для збору пожертв на підтримку України.

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