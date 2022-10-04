Пост Ілона Маска говорить про повний провал зовнішньої інформаційної політики України, - Княжицький
Народний депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький зауважив, що Ілон Маск не бажає зла Україні, але він нічого не знає про Україну
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ілон Маск впливова та відома людина. Людина, яка багато допомагає Україні. Разом з тим людина, яка боїться війни й шукає кращого виходу і перебуває під великою кількістю різноманітних впливів. Мене зачепили вислови Ілона Маска. Люди бояться ядерної загрози та намагаються знайти вихід, але при цьому не чують голосу й болю українців. А це вже вина українців й Української держави", - зазначив Княжицький.
Нардеп також додав, що влада витрачає сотні мільйонів гривень на різні марафони й пропаганду всередині країни замість того, щоб люди за кордоном знали, що Україна незалежна.
"Українці голосували за незалежність на референдумі, усі регіони підтримали своє бажання бути у складі України, а за кордоном про це нічого не знають - це говорить про повний провал української зовнішньої інформаційної політики України", - наголосив Княжицький.
- Засновник компаній Tesla та Space X Ілон Маск припустив, як можна досягнути миру в Україні й запропонував підтримати або ні його пропозицію
- Американський бізнесмен Ілон Маск після серії провокаційних твітів щодо умов для встановлення миру між Україною та РФ заявив, що він все ще на стороні нашої держави
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.22
Купівля 40.22Продаж 41.19
-
EUR
Купівля 38.86Продаж 40.09
- Актуальне
- Важливе