Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ілон Маск впливова та відома людина. Людина, яка багато допомагає Україні. Разом з тим людина, яка боїться війни й шукає кращого виходу і перебуває під великою кількістю різноманітних впливів. Мене зачепили вислови Ілона Маска. Люди бояться ядерної загрози та намагаються знайти вихід, але при цьому не чують голосу й болю українців. А це вже вина українців й Української держави", - зазначив Княжицький.

Нардеп також додав, що влада витрачає сотні мільйонів гривень на різні марафони й пропаганду всередині країни замість того, щоб люди за кордоном знали, що Україна незалежна.

"Українці голосували за незалежність на референдумі, усі регіони підтримали своє бажання бути у складі України, а за кордоном про це нічого не знають - це говорить про повний провал української зовнішньої інформаційної політики України", - наголосив Княжицький.

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