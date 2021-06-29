Постачальники оприлюднили липневі ціни на газ: де вигідніше

Про це повідомляє портал "ГазПравда".



Згідно з повідомленням, у порівнянні з чевнем для населення подорожчали лише місячні пропозиції постачальників газу. Натомість базові річні тарифи не змінилися й залишаються значно вигіднішими за місячні.



Так, у липні базові фіксовані ціни коливатимуться від 7,80 до 13,50 грн/куб.м.



Зазначається, що найнижчі ціни запропонували Агросинтез Трейдінг - 7,80 грн/куб.м, Евода Трейд КП Луцькводоканал (7,88 грн/куб.м), Черкасигазз Збут і Уманьгаз Збут - 7,89 грн/куб.м, а також газопостачальна компанія "Нафтогаз України" - 7,96 грн/куб.м.



Загалом, більшість компаній встановили ціни до 9 грн/куб.м, але 19 постачальників встановили річний тариф від 10 до 13,50 грн/куб.м.



Водночас, за даними порталу, місячні ціни, які компанії пропонують на липень, коливаються від 7,99 грн/куб.м до 15,5 грн/куб.м.



Зазначається, що місячні ціни на природний газ зросли насамперед через сезонні фактори, зокрема - високий попит, низькі запаси в сховищах, а також зловживання російського Газпрому, який штучно обмежує обсяги постачання палива на європейський ринок.

Нагадаємо, в Україні з травня 2021 року по квітень 2022 року діє як базова річна ціна на газ, яку постачальники можуть змінювати лише в бік зниження. Споживачі газу були автоматично переведені на річні ціни, проте за бажанням вони можуть перейти на місячні або сезонні тарифні плани.