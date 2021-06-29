Постачальники оприлюднили липневі ціни на газ: де вигідніше
Річні тарифи на газ у липні залишились на рівні 7,80-13,50 грн/куб.м, а місячні - складають від 7,99 до 15,5 грн/куб.м з урахування податку на додану вартість та без вартості розподілу
Про це повідомляє портал "ГазПравда".
Згідно з повідомленням, у порівнянні з чевнем для населення подорожчали лише місячні пропозиції постачальників газу. Натомість базові річні тарифи не змінилися й залишаються значно вигіднішими за місячні.
Так, у липні базові фіксовані ціни коливатимуться від 7,80 до 13,50 грн/куб.м.
Зазначається, що найнижчі ціни запропонували Агросинтез Трейдінг - 7,80 грн/куб.м, Евода Трейд КП Луцькводоканал (7,88 грн/куб.м), Черкасигазз Збут і Уманьгаз Збут - 7,89 грн/куб.м, а також газопостачальна компанія "Нафтогаз України" - 7,96 грн/куб.м.
Загалом, більшість компаній встановили ціни до 9 грн/куб.м, але 19 постачальників встановили річний тариф від 10 до 13,50 грн/куб.м.
Водночас, за даними порталу, місячні ціни, які компанії пропонують на липень, коливаються від 7,99 грн/куб.м до 15,5 грн/куб.м.
Зазначається, що місячні ціни на природний газ зросли насамперед через сезонні фактори, зокрема - високий попит, низькі запаси в сховищах, а також зловживання російського Газпрому, який штучно обмежує обсяги постачання палива на європейський ринок.
- Нагадаємо, в Україні з травня 2021 року по квітень 2022 року діє як базова річна ціна на газ, яку постачальники можуть змінювати лише в бік зниження. Споживачі газу були автоматично переведені на річні ціни, проте за бажанням вони можуть перейти на місячні або сезонні тарифні плани.
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