Постачають РФ складові зброї: НАЗК запропонувало накласти санкції на 8 підприємств ВПК Білорусі

Про це повідомляє сайт НАЗК.

Серед білоруських підприємств, які є кандидатами на запровадження санкцій:

підприємства з розробки та виробництва ракетної зброї, зокрема реактивної системи залпового вогню Б-200 "Полонез" і ракетної системи Б-300РК "Полонез-М";

постачальники обладнання для зв'язку, локальних обчислювальних систем, систем охолодження, телекомунікаційної інфраструктури;

підприємства, що займаються металообробкою та виробництвом високоточних деталей для озброєння, зокрема ракетних двигунів;

компанії, що розробляють та серійно виробляють нові системи озброєння, пристрої подвійного призначення;

виробники апаратного та програмного забезпечення систем управління військами та озброєнням.

"Аналіз озброєння російської армії в Україні підтверджує, що російська армія використовує технологічні комплектуючі виробництва цих компаній у війні проти нашої держави. Частина з вищезазначених підприємств вже перебувають під санкціями у країнах санкційної коаліції, тому НАЗК вже надіслало до СБУ відповідні пропозиції", - йдеться у повідомленні.

НАЗК зазначило, що інформацію про постачання зазначеними компаніями компонентів зброї до РФ було отримано від представників білоруської опозиції.

Раніше НАЗК додало до переліку кандидатів на санкції 24 білоруських судді, 15 пропагандистів та інших громадян РБ, які в той чи інший спосіб підтримують агресію РФ проти України.