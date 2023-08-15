Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

До переліку увійшли 24 суддів: вони причетні до репресій проти білорусів, які підтримують Україну та виступають проти російської агресії. Також у перелік кандидатів на санкції потрапили 15 пропагандистів, які поширюють кремлівські наративи та виправдовують російське вторгнення в Україну. Крім того, список поповнять інші особи та організації, які причетні до примусового переміщення українських дітей.

"Кожен суддя, який засуджує людей за підтримку України та миру, кожен пропагандист, який підбурює до неспровокованої агресивної війни, а найголовніше, особи, які причетні до викрадення українських дітей, мають відчути конкретні наслідки своїх дій. Потрапляння до переліку кандидатів на санкції є важливим кроком на цьому шляху", - наголосив очільник НАЗК Олександр Новіков.

Зазначається, що свої пропозиції щодо санкцій НАЗК надіслало на опрацювання Службі безпеки України, Міністерству закордонних справ та Офісу Генерального прокурора.