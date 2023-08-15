Білоруські пропагандисти, судді, посадовці та компанії: НАЗК поповнило перелік кандидатів на санкції
Білоруська опозиція надіслала Національному агентству з питань запобігання корупції перелік пропагандистів, суддів, посадовців та компаній, які активно підтримують агресію РФ проти України: вони поповнили список кандидатів на санкції
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
До переліку увійшли 24 суддів: вони причетні до репресій проти білорусів, які підтримують Україну та виступають проти російської агресії. Також у перелік кандидатів на санкції потрапили 15 пропагандистів, які поширюють кремлівські наративи та виправдовують російське вторгнення в Україну. Крім того, список поповнять інші особи та організації, які причетні до примусового переміщення українських дітей.
"Кожен суддя, який засуджує людей за підтримку України та миру, кожен пропагандист, який підбурює до неспровокованої агресивної війни, а найголовніше, особи, які причетні до викрадення українських дітей, мають відчути конкретні наслідки своїх дій. Потрапляння до переліку кандидатів на санкції є важливим кроком на цьому шляху", - наголосив очільник НАЗК Олександр Новіков.
Зазначається, що свої пропозиції щодо санкцій НАЗК надіслало на опрацювання Службі безпеки України, Міністерству закордонних справ та Офісу Генерального прокурора.
- 9 серпня міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки запровадило низку нових санкцій проти режиму в Білорусі за придушення свобод і допомогу Росії у війні в Україні.
- 10 серпня уряд Канади з нагоди третьої річниці протестів у Білорусі проти сфальшованих виборів президента оголосив про запровадження санкцій проти дев’яти фізичних та семи юридичних осіб у відповідь на репресії білоруського режиму.
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