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Канада ввела нові санкції проти Білорусі до річниці псевдовиборів Лукашенка

10 серпня, 2023 четвер
00:28
Світ

Уряд Канади в середу з нагоди третьої річниці протестів у Білорусі проти сфальшованих виборів президента оголосив про запровадження санкцій проти дев’яти фізичних та семи юридичних осіб у відповідь на репресії білоруського режиму

Про це йдеться в повідомленні канадського Міністерства закордонних справ.

Під санкції Канади потрапили урядовці, судді й соратники режиму, зокрема голова Білоруського державного телебачення Іван Ейсмонт, а також Міноборони, внутрішні війська МВС Білорусі та військові виробничі та технологічні компанії.

"Канада найрішучішим чином засуджує підтримку білоруським режимом неспровокованого і невиправданого вторгнення Владіміра Путіна в Україну, яке призвело до загибелі й поранень тисяч людей, переміщення мільйонів, підриву світової економіки і загострення глобальних проблем, як-то продовольча та енергетична безпека", – підкреслили в МЗС Канади.

Там також закликали самопроголошеного білоруського президента "негайно забрати свою підтримку загарбницької війни Росії проти України".

  • Нагадаємо, 9 серпня 2020 року відбулося основне голосування на чергових виборах президента Республіки Білорусь. При цьому ЦВК стверджує, що 40% виборців країни вже проголосувало достроково. Цього ж дня стало відомо, що за результатами офіційного державного екзит-полу чинний на той момент президент Білорусі Олександр Лукашенко набрав 79,7% голосів. Його головна конкурентка – Світлана Тихановська отримала 6,8%.
  • 16 серпня у Мінську в акції протесту проти фальсифікації результатів президентських виборів взяли участь сотні тисяч людей. У ході акції протесту опозиціонери висунули вимоги до Олександра Лукашенка. Тоді затримали сотні людей.
  • Лукашенко пообіцяв опозиції та тим, хто її  підтримує, "відповідь" у випадку "провокацій". Білоруси масово протестували проти результатів виборів.
  • Почались розгони протестувальників, а пізніше самопроголошений президент підписав закон, який дозволяв силовикам стріляти по мітингувальниках. Станом на жовтень 2021 року було понад 800 політв'язнів, багатьох заарештували, деякі білоруси покинули країну через переслідування. У придушенні протестів активно брала участь Росія.
  • Захід вважає вибори в Білорусі в серпні 2020 року невільними і нечесними та не визнає їхніх сфальсифікованих результатів. Олександр Лукашенко втримав владу в Білорусі після сфальсифікованої перемоги на президентських виборах і жорстокого придушення хвилі протестів і страйків білоруського народу.
  • З нагоди третьої річниці фальсифікації виборів у Білорусі в Європейському Союзі оцінили ситуацію із репресіями в країні, назвавши її "гіршою, ніж будь-коли".
  • 9 серпня також Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки запровадило низку нових санкцій проти режиму в Білорусі за придушення свобод і допомогу Росії у війні в Україні.

Білорусь
вибори президента
Олександр Лукашенко
США
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