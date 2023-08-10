Про це йдеться в повідомленні канадського Міністерства закордонних справ.

Під санкції Канади потрапили урядовці, судді й соратники режиму, зокрема голова Білоруського державного телебачення Іван Ейсмонт, а також Міноборони, внутрішні війська МВС Білорусі та військові виробничі та технологічні компанії.

"Канада найрішучішим чином засуджує підтримку білоруським режимом неспровокованого і невиправданого вторгнення Владіміра Путіна в Україну, яке призвело до загибелі й поранень тисяч людей, переміщення мільйонів, підриву світової економіки і загострення глобальних проблем, як-то продовольча та енергетична безпека", – підкреслили в МЗС Канади.

Там також закликали самопроголошеного білоруського президента "негайно забрати свою підтримку загарбницької війни Росії проти України".