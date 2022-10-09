Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні.

"Постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів. Терор – це злочин, за який має бути покарання. Терор на державному рівні – це один із найжахливіших міжнародних злочинів, який загрожує не лише комусь одному у світі, але й усій міжнародній спільноті", - наголосив він.

Крім того, Зеленський підкреслив збільшення чисельності жертв російських обстрілів українських міст.

"Удари цієї ночі продовжили серію російських ракетних ударів по Запоріжжю, які лише цього тижня, за час із 3 жовтня, забрали життя вже щонайменше 43 людей. А ще були удари по Харкову, по містах Донбасу, по інших містах України... Ще були удари іранськими безпілотниками, авіаудари", - додав він.

Ввечері 8 жовтня у Запоріжжі прогриміли вибухи. Росіяни вдарили по об'єкті інфраструктури. У ніч на 9 жовтня ворог атакував житловий сектор у Запоріжжі, від чого 14 людей загинуло, понад 70 постраждали. Серед убитих і поранених - діти. За словами президента, усім постраждалим надають допомогу. Сотні людей залишилися без житла внаслідок російського обстрілу.

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