Постпред Росії пішов з посади керівника ключового комітету ЮНЕСКО

Повідомило AFP дипломатичне джерело, інформує BBC.

Комітет, який відповідає за включення об'єктів до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, фактично не міг функціонувати після вторгнення Росії до України.

І от нещодавно Олександр Кузнєцов у листі членам комітету Світової спадщини, з яким ознайомилося агентство, повідомив про завершення місії постійного представника РФ при ЮНЕСКО.

Відставка Кузнєцова дозволить комітету швидко призначити нового голову та відновити свою діяльність, повідомив AFP один із дипломатів ООН.

Комітет мав зібратися у червні в Казані, але 46 країн, включаючи Францію та Велику Британію, бойкотували цей захід. На зустрічі передбачалося оновити список об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

Згідно з правилами організації заміну голові комітету, який пішов у відставку, призначає країна, що йде за попередньою в алфавітному порядку, – це Саудівська Аравія. Найближчими днями вона має оголосити, чи займе її представник місце голови комітету.

Сьогодні інформацію про відставку Кузнецова підтвердив міністр культури України Олександр Ткаченко:

"Росія більше не головує у Комітеті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Терористам не місце в міжнародних організаціях, які створені, щоб зберігати мир. Так само виженемо терористів з нашої землі. Дякую МЗС та МКІП за кропітку роботу".

Нагадаємо, після того, як міністри культури ЄС попросили ЮНЕСКО перенести сесію Комітету всесвітньої спадщини з російської Казані до Львова, організація у кінці квітня 2022 року вирішила більше не проводити своїх заходів у Росії.

1 липня "Культуру приготування українського борщу" внесено до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

А 30 серпня ЮНЕСКО підтримало включення Одеси до списку Світової культурної спадщини.

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