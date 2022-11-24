Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура Постпред Росії пішов з посади керівника ключового комітету ЮНЕСКО

Постпред Росії пішов з посади керівника ключового комітету ЮНЕСКО

24 листопада, 2022 четвер
21:00
Культура ЮНЕСКО

Відставка представника Росії при ЮНЕСКО покладе край тупиковій ситуації у ключовому комітеті, який він очолював і який відповідає за збереження культурної спадщини по всьому світу

Повідомило AFP дипломатичне джерело, інформує BBC.

Комітет, який відповідає за включення об'єктів до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, фактично не міг функціонувати після вторгнення Росії до України.

І от нещодавно Олександр Кузнєцов у листі членам комітету Світової спадщини, з яким ознайомилося агентство, повідомив про завершення місії постійного представника РФ при ЮНЕСКО.

Відставка Кузнєцова дозволить комітету швидко призначити нового голову та відновити свою діяльність, повідомив AFP один із дипломатів ООН.

Комітет мав зібратися у червні в Казані, але 46 країн, включаючи Францію та Велику Британію, бойкотували цей захід. На зустрічі передбачалося оновити список об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

Згідно з правилами організації заміну голові комітету, який пішов у відставку, призначає країна, що йде за попередньою в алфавітному порядку, – це Саудівська Аравія. Найближчими днями вона має оголосити, чи займе її представник місце голови комітету.

Сьогодні інформацію про відставку Кузнецова підтвердив міністр культури України Олександр Ткаченко:

"Росія більше не головує у Комітеті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Терористам не місце в міжнародних організаціях, які створені, щоб зберігати мир. Так само виженемо терористів з нашої землі. Дякую МЗС та МКІП за кропітку роботу".

  • Нагадаємо, після того, як міністри культури ЄС попросили ЮНЕСКО перенести сесію Комітету всесвітньої спадщини з російської Казані до Львова, організація у кінці квітня 2022 року вирішила більше не проводити своїх заходів у Росії.
  • 1 липня "Культуру приготування українського борщу" внесено до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.
  • А 30 серпня ЮНЕСКО підтримало включення Одеси до списку Світової культурної спадщини.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

ЮНЕСКО
санкції проти Росії
Читайте також:
Київ
23 листопада, 2022 середа
РФ обстріляла Київ та область: що відомо
Саміт ОДКБ в Єревані
24 листопада, 2022 четвер
Пашинян вчинив демарш на саміті ОДКБ, відмовившись підписувати спільні документи
Михайло Жернаков
Автор Михайло Жернаков
23 листопада, 2022 середа
Скандальний Львов домовився з ОПУ спільно зірвати реформу судової системи
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.74
    Купівля 39.74
    Продаж 40.48
  • EUR
    Купівля 40.2
    Продаж 41.26
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
24 листопада
21:31
Запоріжжя
На околиці Запоріжжя пролунали вибухи
21:26
росія
У Воронезькій області РФ готують евакуацію жителів 100-кілометрової зони біля кордону з Україною - переселити мають понад 270 тис. осіб
21:13
Оновлено
Внаслідок російського обстрілу багатоповерхівки у Вишгороді загинуло 7 жителів, ще 30 постраждали
21:07
Херсон
Росіяни обстріляли житловий район Херсона: вбито чотирьох людей
20:27
Нідерланди-Україна
Нідерланди визнали РФ державою-спонсором тероризму
20:15
Розміщення в Україні ЗРК Patriot, які нададуть Польщі, можливе лише після консультацій з НАТО, - Німеччина
20:09
OPINION
Володимир Гевко
Мені не подобається нездоровий пієтет українців до своїх президентів
20:02
Працівниця окупаційної поліції Харківщини
ДБР оголосило підозру в держзраді очільниці окупаційної "поліції" Куп'янська
19:56
Голодомор
Молдова визнала Голодомор геноцидом українського народу
19:04
телевізор немає сигналу
Україна закликала французьку компанію Eutelsat припинити ретрансляцію російських телеканалів
19:00
ЗСУ
Авіація ЗСУ з початку доби завдала 12 ударів по зосередженню окупантів, зброї та техніки і вразила позиції ЗРК, - Генштаб
18:57
Ірландія визнала Голодомор українського народу геноцидом
18:54
Борис Джонсон з українськими військовими
Борис Джонсон став почесним громадянином Києва, - Кличко
18:53
В окупованому Мелітополі прогриміло щонайменше 3 вибухи, - мер
18:38
На деокупованих Миколаївщині та Херсонщині у місцях поховань ідентифікували 200 тіл
18:35
росія ведмідь
На сайті президента України зареєстрували петицію про перейменування Росії на Московію
18:32
прапор України
У перемогу у війні з РФ вірять 90% українців, - опитування
18:21
Львівський залізничний вокзал
Укрзалізниця призначає додаткові потяги для пересадки пасажирів у Львові
18:10
Ексклюзив
Тайвань Одрі Тан міністр
Україна – лідер з цифрових послуг у світі, Тайвань бере із вас приклад, – міністерка Одрі Тан
18:07
OPINION
Михайло Жернаков
Вища рада правосуддя не потрібна судовій мафії
18:05
"Схеми" показали зроблені NASA супутникові знімки блекауту в Україні, порівнявши їх із фото на початку року
17:58
Ексклюзив
Київ оборона війна
"15-річний Андрій не пустив ворога в Київ": продюсер фільму "Область героїв" Олексій Комаровський розповів про унікальний формат і зйомки стрічки
17:40
Огляд
СБУ обшуки
Обитель сепаратизму і зла. Що робити з РПЦ в Україні
17:34
росія іран
Ізраїль почав боротьбу з поставками Іраном зброї в Росію, - ЗМІ
17:25
Київ метро
Метро Києва скорочує інтервали руху поїздів
17:22
Урсула фон дер Ляєн
ЄС готує дев'ятий пакет санкцій проти Росії, - Урсула фон дер Ляєн
17:20
мобільний зв'язок
У п'ятьох регіонах зв'язок залишається ускладнений, - міністр цифрової трансформації
17:19
Ігор Терехов
У Харкові запрацювало метро і електротранспорт, підключають електрику житловим будинкам
17:14
дощ, зима, осінь, киця
Невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 25 листопада від Наталки Діденко
17:02
Ексклюзив
РФ для виробництва ракет Х-101 використовує американські компоненти, які закуповує на цивільному ринку, - військовий експерт Катков
16:57
пам'ятник Катерині ІІ в Одесі
У міськраді Одеси ухвалили знести пам'ятник Катерині ІІ
16:55
мобілізовані ДНР
"Питань до Путіна багато": дружини і матері мобілізованих їдуть до Москви зустрітися з президентом РФ і провести акцію на Красній площі
16:44
Євроcoюз ЄС
Європарламент проголосував за невизнання паспортів РФ, виданих на окупованих територіях
16:29
Ощадбанк
Ощадбанк скасував комісію за зняття готівки з карток усіх банків
16:22
електроенергія
Критична інфраструктура всіх областей отримала електроживлення
16:13
РФ
Мобільний оператор Veon піде з ринку РФ та продасть свій бізнес
16:10
З полону повернули 50 українських військових, серед них - оборонці Маріуполя
16:05
OPINION
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Про шарф Орбана з картою столітньої давнини
16:02
Кукурудза
Врожай кукурудзи в Україні подекуди не зберуть до весни, - представник Всеукраїнської аграрної ради
15:48
Оновлено
СБУ прийшла з обшуками у компанію VS Energy, яка належала російським олігархам
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV