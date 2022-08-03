Постраждало не менш ніж 10 дівчаток: у Києві чоловіка засудили до 10 років ув'язнення за злочини сексуального характеру

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За підтримання публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва чоловіка засуджено за фактами розбещення малолітніх та неповнолітніх дітей, розповсюдження серед них зображень порнографічного характеру, примушування до участі у створенні дитячої порнографії та вчинення відносно них насильницьких дій сексуального характеру.

Йому призначено покарання – 10 років позбавлення волі.

Чоловік розмовляв з дівчатами на сексуальні теми, розповідав відверті історії сексуального змісту та демонстрував фотографії порнографічного характеру.

"Також він примушував їх робити та надсилати йому власні фотографії в оголеному вигляді з моделюванням сексуальної поведінки, при цьому агресивно реагував на відмову", - йдеться в повідомлені.

Із двома потерпілими чоловік мав особисті зустрічі, під час яких заманював дівчат у безлюдні місця, де вчиняв розпусні дії. Також відомо, що досудовим розслідуванням встановлено 10 потерпілих, стосовно яких він вчинив злочини сексуального характеру. У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав, наразі він перебуває під вартою.

3 серпня було затримано помічника чинного народного депутата, який хотів стати гауляйтером РФ у випадку окупації Черкащини.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb