Так само як українським буде Севастополь, в якому маємо провести парад перемоги, що стане остаточним свідченням звитяги героїчних Збройних Сил України та всього українського народу.

Ми дякуємо Збройним Силам України, які сьогодні здійснюють контрнаступ з метою визволення території України. І кожного дня наближають звільнення всієї території України й нашу Перемогу.

Всі громадяни України, які сьогодні перебувають на території Криму, повинні знати, що скоро настане час їх визволення з-під російської окупації.

Очевидно, ми підтримаємо будь-які державні заходи, які спрямовані на досягнення цих цілей. Вітаємо підтримку наших союзників, які беруть участь у Кримській платформі та допомагають нам зброєю, економічною підтримкою і турботою про українських біженців, особливо жінок, дітей і людей старшого віку.

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Разом з тим, ми не повинні забувати про одне з базових зобов’язань Української держави, тобто визнання на законодавчому рівні територіально-культурної автономії кримськотатарського народу. З гарантуванням участі представників кримських татар в органах влади, розвитку їхнього самоврядування, культури, освіти, економіки та звичаїв.

Це наше зобов’язання за патріотизм і героїчну боротьбу кримських татар у лавах ЗСУ та Русі опору на окупованих територіях. Ми це винні десяткам кримських татар – політичних в’язнів Росії.

Маємо пам’ятати, що 1944 року кримськотатарський народ зазнав геноциду, який здійснив Сталін. З 2014 року ця політика продовжується міжнародним злочинцем Путіним.

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Ми повинні докладати всіх можливих зусиль, щоб ті представники кримськотатарського народу, які були змушені покинути півострів, до нього повернулися, ті, які зазнали переслідувань і шкоди, отримали відшкодування і вільно почували себе на своїй корінній землі у вільній Україні.

Будь-які спроби отримати мир ціною будь-яких поступок, що можуть негативно вплинути на права кримських татар, є неприпустимими.

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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