Поступово зростає кількість людей, які в'їжджають до України, — речник Державної прикордонної служби
Андрій Демченко зауважив, що на відміну від перших тижнів війни, коли в Україну повертались лише чоловіки, тепер повертаються й жінки та діти
Про це він повідомив в етері Espreso TV.
Демченко зазначив, що наразі пасажиропотік залишається близько 60-70 тис. осіб в обох напрямках перетину кордону.
"Загалом з 24 лютого, з моменту вторгнення Росії в Україну ми зафіксували 1 млн 100 тис. перетинів кордону громадянами України на в’їзд. Останнім часом кількість громадян України, які перетинають кордон на в’їзд в Україну зростає. Якщо в перші тижні ця кількість людей на в’їзд становила близько 15 тис. осіб і це були переважно чоловіки, то зараз ця цифра сягла 30 тис.осіб. Серед цих людей основну кількість становлять уже не чоловіки, а також є жінки й діти", – сказав речник.
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