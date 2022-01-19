"Потенціал є, але Росія не впевнена у своїй правоті, це заводить у глухий кут": в ОП відповіли на пропозицію Ердогана про зустріч президентів України та РФ
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що пропозиція президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана про зустріч президентів України Володимира Зеленського та РФ Володимира Путіна має сенс, однак проблема у тому, що Росія не має сильної переговорної позиції
Про це Подоляк сказав у коментарі РБК-Україна.
"Безсумнівно, пропозиція від турецької сторони продумана, потенціал є. Туреччина і президент Реджеп Таїп Ердоган відмінно розуміють ситуацію в нашому регіоні, відмінно знають мотиви як українців, так і росіян", - зазначив Подоляк.
На його думку, Туреччина розуміє свої стратегічні інтереси у цій ситуації. Однак проблема у Росії, адже вона не впевнена у своїй правоті, а єдиною відповіддю на будь-які питання є Мінські угоди.
"Пропозиція впирається в проблему того, що російська сторона не відчуває свою переговорну позицію як дійсно сильну. Одна і та ж відповідь про Мінські угоди на будь-які питання, в тому числі і про ті ескалаційні кроки, які відбуваються саме Росією і на шкоду тим же Мінським угодам. Це свідчення того, що у російської сторони немає впевненості у своїй правоті і є тенденція "замикання" себе в досить глухій позиції. Звідси і відмови від більш гнучкої дипломатичної гри", - заявив він.
Водночас Подоляк наголосив, що російська сторона змушена буде виходити з глухого кута і виконувати зобов'язання. І це не залежить від того, яким буде формат переговорів.
- Як повідомлялося раніше, Ердоган запросив Зеленського та Путіна до Туреччини "для обговорення розбіжностей".
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