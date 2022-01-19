"Потенціал є, але Росія не впевнена у своїй правоті, це заводить у глухий кут": в ОП відповіли на пропозицію Ердогана про зустріч президентів України та РФ

Про це Подоляк сказав у коментарі РБК-Україна.



"Безсумнівно, пропозиція від турецької сторони продумана, потенціал є. Туреччина і президент Реджеп Таїп Ердоган відмінно розуміють ситуацію в нашому регіоні, відмінно знають мотиви як українців, так і росіян", - зазначив Подоляк.



На його думку, Туреччина розуміє свої стратегічні інтереси у цій ситуації. Однак проблема у Росії, адже вона не впевнена у своїй правоті, а єдиною відповіддю на будь-які питання є Мінські угоди.



"Пропозиція впирається в проблему того, що російська сторона не відчуває свою переговорну позицію як дійсно сильну. Одна і та ж відповідь про Мінські угоди на будь-які питання, в тому числі і про ті ескалаційні кроки, які відбуваються саме Росією і на шкоду тим же Мінським угодам. Це свідчення того, що у російської сторони немає впевненості у своїй правоті і є тенденція "замикання" себе в досить глухій позиції. Звідси і відмови від більш гнучкої дипломатичної гри", - заявив він.



Водночас Подоляк наголосив, що російська сторона змушена буде виходити з глухого кута і виконувати зобов'язання. І це не залежить від того, яким буде формат переговорів.



Як повідомлялося раніше, Ердоган запросив Зеленського та Путіна до Туреччини "для обговорення розбіжностей".