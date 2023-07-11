Про це пише Vice.

Згідно з результатами дослідження, представленими на великій конференції з геохімії в понеділок, 10 липня, планети, які містять рідку воду, ключовий інгредієнт для життя, можуть бути в 100 разів більш поширеними, ніж передбачалося раніше.

Попри те, що життя на Землі виникло в океанах, вчені зʼясували, що підповерхневі водойми, де також може формуватися життя, можуть утворюватися на планетах, які обертаються навколо червоних карликів, набагато менших за Сонце. Це відкриття має велике значення для пошуку іншопланетного життя, оскільки червоні карлики є найпоширенішим класом зірок. Вони часто мають у своїх системах скелясті планети, схожі на Землю.

Водночас Земля є єдиною планетою в нашій Сонячній системі, на поверхні якої зараз є водянисті океани, однак деякі з наших сусідніх світів містять підповерхневі океани під своїми крижаними оболонками.

Луджендра Оджа представив докази існування геотермального тепла всередині багатьох холодних "екзоземель", тобто землеподібних планет в інших зоряних системах. Ці підлідні океани в системах червоних карликів можуть забезпечувати умови для життя протягом тривалого періоду, згідно з дослідженням під керівництвом Оджи, яке було опубліковано в Nature наприкінці 2022 року.



Вчені припустили, що геотермальна активність, спричинена розпадом радіоактивних елементів, могла стати джерелом тепла, яке сприяло тому, що називається «базальним таненням» льоду у воду за відсутності сильного сонячного випромінювання.

"Більшість екзопланет, схожих на Землю, які ми знайшли сьогодні, обертаються навколо червоних карликів", - пояснив Оджа.

Зазначається, що його команда змоделювала екзопланети, засновані на реальних прикладах, і дослідила динаміку танення підповерхневих океанів. Команда спеціально зосередилася на динаміці різних крижаних щитів як способі обмежити ймовірність того, що підльодовикові океани можуть танути в результаті дії геотермальної енергії на позаземні світи. Результати показали, що навіть невеликі потоки геотермального тепла можуть розморозити водойми під крижаними панцирами далеких екзопланет, що вказує на те, що ці приховані океани, ймовірно, є в достатку в системах червоних карликів у Чумацькому Шляху.

Мало того, мільярди років напіврозпаду радіоактивних елементів можуть забезпечити тривале стабільне джерело тепла для цих підземних морів, підвищуючи ймовірність того, що в них може виникнути та процвітати життя. Цей останній пункт особливо важливий для вчених, які спеціально вивчають придатність для життя систем червоних карликів, що є темою гарячих суперечок.

Червоні карлики можуть бути меншими та тьмянішими за Сонце, але відомо, що вони виробляють інтенсивне світло та вибухові спалахи, які можуть перешкодити життю закріпитися на поверхні їхніх планет. Однак життя, яке виникло в підльодовикових океанах на цих світах, було б захищене від цих руйнівних впливів на поверхню шаром льоду.