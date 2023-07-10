Телескоп "Хеопс" зафіксував екзопланету, яка відбиває 80% світла
Екзопланета розміром з Нептун під назвою LTT9779b, яка розташована на відстані понад 260 світлових років від Землі, відбиває 80% світла від своєї зірки
Про це пише AFP.
Зазначається, що європейський космічний телескоп "Хеопс", який досліджує екзопланети, зафіксував найбільш світловідбивну планету, яку коли-небудь спостерігали за межами Сонячної системи. LTT9779b стала першою екзопланетою, яка може зрівнятися за рівнем яскравості з Венерою і є найяскравішим об'єктом у нашому нічному небі, не беручи до уваги Місяць.
Планету LTT9779b відкрили у 2020 році, вона обертається навколо своєї зірки всього за 19 год. Це дозволяє одній з її сторін нагріватися до 2 000 °C. Ця температура вважається надто високою, для утворення хмар, однак планета їх має.
За словами дослідників, хмари цієї екзопланети утворюються подібно до конденсату, який виникає у ванній кімнаті після гарячого душу: розпечені потоки металу та силікату перенасичують атмосферу, допоки не утворяться металеві хмари. Вони, своєю чергою, "діють як дзеркало", відбиваючи світло, і рятують атмосферу планети від знищення зіркою.
Один з дослідників зазначив, що LTT9779b не мала б існувати, оскільки вона розташована в регіоні під назвою "пустеля Нептуна", де таких планет бути не може: єдині знайдені раніше екзопланети, які обертаються навколо своїх зірок менш ніж за 24 год, - це або газові гіганти, в 10 разів більші за Землю, або кам'янисті планети, вдвічі менші за неї.
- У травні вчені відкрили 62 нові супутники Сатурна. Таким чином він повернув собі статус планети з найбільшою кількістю супутників у Сонячній системі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.7
Купівля 36.7Продаж 37.4
-
EUR
Купівля 40.67Продаж 41.55
- Актуальне
- Важливе