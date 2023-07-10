Про це пише AFP.

Зазначається, що європейський космічний телескоп "Хеопс", який досліджує екзопланети, зафіксував найбільш світловідбивну планету, яку коли-небудь спостерігали за межами Сонячної системи. LTT9779b стала першою екзопланетою, яка може зрівнятися за рівнем яскравості з Венерою і є найяскравішим об'єктом у нашому нічному небі, не беручи до уваги Місяць.

Планету LTT9779b відкрили у 2020 році, вона обертається навколо своєї зірки всього за 19 год. Це дозволяє одній з її сторін нагріватися до 2 000 °C. Ця температура вважається надто високою, для утворення хмар, однак планета їх має.

За словами дослідників, хмари цієї екзопланети утворюються подібно до конденсату, який виникає у ванній кімнаті після гарячого душу: розпечені потоки металу та силікату перенасичують атмосферу, допоки не утворяться металеві хмари. Вони, своєю чергою, "діють як дзеркало", відбиваючи світло, і рятують атмосферу планети від знищення зіркою.

Один з дослідників зазначив, що LTT9779b не мала б існувати, оскільки вона розташована в регіоні під назвою "пустеля Нептуна", де таких планет бути не може: єдині знайдені раніше екзопланети, які обертаються навколо своїх зірок менш ніж за 24 год, - це або газові гіганти, в 10 разів більші за Землю, або кам'янисті планети, вдвічі менші за неї.