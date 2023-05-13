Вчені відкрили в Сатурна 62 нові супутники
У Сатурна відкрили ще 62 супутники, унаслідок чого він повернув собі статус планети з найбільшою кількістю супутників у Сонячній системі
Про це інформує The Guardian.
Унаслідок відкриття нових 62 супутників їхня офіційна кількість у Сатурна збільшилася до 145. Відтак Сатурн знову став планетою з найбільшою кількістю супутників. Раніше його випереджав Юпітер, у якого в лютому відкрили 12 супутників. Наразі він має 95 супутників.
"Сатурн не тільки майже подвоїв кількість супутників, у нього тепер більше супутників, ніж у всіх інших планет Сонячної системи разом узятих", - розповів астроном з Університету Британської Колумбії професор Бретт Гладман.
Зазначають, що більшість з нових супутників, імовірно, є залишками зіткнення супутника з супутником, яке призвело до розлому більшого з них і розкидання своїх уламків на орбіті навколо Сатурну. Наразі цим новим супутникам присвоєно рядки цифр і літер. Утім згодом вони отримають назви на основі галльських, скандинавських і канадських інуїтських богів, відповідно до умов для супутників Сатурна. Команда вчених консультуватиметься зі старійшинами інуїтів, щоб отримати пропозиції щодо назв супутників.
Також учені зазначають, що в майбутньому Юпітер знову може тимчасово випередити Сатурн про кількості супутників. Утім підтверджено, що останній має більше супутників.
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