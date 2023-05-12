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Головна Наука У стратосфері Землі зафіксували дивний гуркіт: у вчених немає пояснення

У стратосфері Землі зафіксували дивний гуркіт: у вчених немає пояснення

12 травня, 2023 п'ятниця
14:11
Наука на фото: супутник ALOS-3

Вчені залучили повітряну кулю на сонячних батареях, щоб записати за допомогою розміщеного на кулі мікрофона звуки нашої планети, як природні, так і штучні. Для цього дослідники відправили кулю на висоту 21 км у верхні шари атмосфери Землі. Прилад записав звуки, які й досі не можуть ідентифікувати

Про це пише CNN.

Вчені відправили до стратосфери кілька повітряних куль, діаметром від 6 до 7 метрів, що працюють на сонячних батареях, які піднялися на висоту 21 км. Щоб записати звуки в стратосфері, дослідники використовували прилади для спостережень за вулканами, які називаються мікробарометрами. Ці пристрої можуть зафіксувати низькочастотні звуки.

В результаті виявилося, що мікрофон на одній із повітряних куль записав дуже дивні звуки, які повторювалися кілька разів на годину. Ці дані записано в інфразвуковому діапазоні, тобто на частотах 20 Гц і нижче, їх не може почути вухо людини. 

Вчені хочуть продовжити свої спостереження і спробують з'ясувати, звідки беруться невідомі інфразвукові сигнали високо в атмосфері Землі.

За словами Деніела Боумана з Національних лабораторій Сандія у США, стратосфера є найкращим місцем для того, щоб послухати, які звуки поширюються планетою як штучного, так і природного походження. Тут немає сильної турбулентності і досить тихо, щоб мікрофон міг зафіксувати звуки.

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