Про це інформує Yahoo!News.

Зазначають, що троє морських левів взяли участь у Програмі морських ссавців ВМС США. Серед них є лев, на ім'я Спайк, і він виявився найбільш завзятим гравцем у відеоігри.

Так на січневому відео, що його опублікувало ВМС США, видно, як Спайк використовує свою морду, щоб натиснути кнопку і маневрувати курсором у лабіринті в системі Enclosure Video Enrichment. Зазначають, що в такий спосіб морський лев зрозумів концепцію керування курсором. Після цього він поступово перейшов на серію складніших ігор із безліччю сумнівних винагород.

"Хоча він був останнім із трьох самців морських левів, хто навчився грати в ці відеоігри, він був першим, хто пройшов повну навчальну програму", - поділилися у ВМС.

Морська дослідниця Келлі Віншип розповіла, що морські ссавці не розчаровуються у грі. Цим, за її словами, вони відрізняються від людей.

"Насправді морський лев не зневірюється і не кидає контролер", - сказала вона.

Фото: gettyimages

Також у ВМС США додають, що морські леви "демонструють інтенсивну зосередженість, коли стикаються з дедалі складнішими здаваннями, які лежать на межі їхніх здібностей". За їхніми словами, ссавці радіють перемогам і хочуть грати, навіть якщо не отримують винагороди.

Довідка: Програма морських ссавців ВМС США, що працює з 1959 року, зібрала навколо себе вчених із Тихоокеанського центру військово-морської інформації (NIWC) і Національного фонду морських ссавців (NMMF). Вони разом піклуються про морських левів і дельфінів ВМС США. Так наразі про понад 120 цих тварин піклуються близько 300 людей.

За словами американських військових, дельфіни та морські леви, які беруть участь у програмі, здорові, щасливі і живуть довше на відміну від тих, хто лишився жити в дикій природі.

У ВМС США тварини допомагають підіймати на поверхню об'єкти в портах. Так морські леви займаються пошуками обладнання ВМС на дні океану і приєднанням до нього підводних тросів. Дельфіни ж вчаться шукати і відмічати місця з підводними мінами. Обидва види допомагають знаходити і затримувати підводних диверсантів, які несуть загрозу портовим спорудам ВМС США чи людям.