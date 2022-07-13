Потепління й періодичні дощі: синоптик Наталка Діденко назвала погоду на 14 липня

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в телеграмі.

За її словами, на Півночі та Заході 14 липня потеплішає. У більшості областей України температура повітря становитиме +22...+28°C. На Сумщині, Харківщині, Полтавщині, частині Чернігівщини та Луганщини буде +19...+22°C. На Закарпатті й Одещині вона сягне +30°C.

Опади припинятимуться, переважатиме суха погода, з'явиться сонце. Проте в північних і північно-східних областях імовірні періодичні дощі, грози.

У Києві температура повітря зросте до +24°C, будуть сонячні прояснення, вітер північно-західного напрямку. Можливий дощ.

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