Потепління й періодичні дощі: синоптик Наталка Діденко назвала погоду на 14 липня
Українцям 14 липня слід чекати на +30, сонячну погоду, можливі періодичні дощі та грози
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в телеграмі.
За її словами, на Півночі та Заході 14 липня потеплішає. У більшості областей України температура повітря становитиме +22...+28°C. На Сумщині, Харківщині, Полтавщині, частині Чернігівщини та Луганщини буде +19...+22°C. На Закарпатті й Одещині вона сягне +30°C.
Опади припинятимуться, переважатиме суха погода, з'явиться сонце. Проте в північних і північно-східних областях імовірні періодичні дощі, грози.
У Києві температура повітря зросте до +24°C, будуть сонячні прояснення, вітер північно-західного напрямку. Можливий дощ.
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