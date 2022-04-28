Потрапляння по інфраструктурних об'єктах. Російські ракети вдарили по Фастову на Київщині

Про це спочатку повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

"Щойно три крилаті ракети окупантів вдарили по Фастову", - йдеться в повідомленні.

В коментарі "Громадському" речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан повідомила: "Було потрапляння по інфраструктурних об'єктах. Наразі там працюють рятувальники".

Також сьогодні ворог здійснив ракетні удари по Києву. Відомо про дві ракети, які прилетіли у Шевченківському районі міста та одну, яку збили ППО.

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