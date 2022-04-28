Потрапляння по інфраструктурних об'єктах. Російські ракети вдарили по Фастову на Київщині
Крилаті ракети російських окупантів вдарили по Фастову на Київщині
Про це спочатку повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.
"Щойно три крилаті ракети окупантів вдарили по Фастову", - йдеться в повідомленні.
В коментарі "Громадському" речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан повідомила: "Було потрапляння по інфраструктурних об'єктах. Наразі там працюють рятувальники".
- Також сьогодні ворог здійснив ракетні удари по Києву. Відомо про дві ракети, які прилетіли у Шевченківському районі міста та одну, яку збили ППО.
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