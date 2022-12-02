Потреби українських підприємств і громадян в електриці забезпечено на 40-50%, – Шмигаль

Про це розповів під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Станом на сьогоднішній ранок виробники електроенергії забезпечують 83% споживання. До всіх операторів системи розподілу – обленерго – доведені ліміти споживання по кожній області, які пріоритетно забезпечують живлення об’єктів критичної інфраструктури. Потреби інших споживачів — підприємств та житлового сектору – забезпечуються на 40-50%", – сказав він.

Шмигаль додав, що відновлення енергосистеми триває, і це дає змогу скорочувати час відключень електроенергії, а також переходити до прогнозованих планових графіків.

"Працює Укренерго. Працюють інші державні та приватні енергетичні компанії. Тисячі людей зараз залучені до роботи, аби наша енергосистема вистояла й українці були зі світлом", – зазначив Шмигаль.

Прем'єр зауважив, що обладнання для ремонту Україна отримує практично з усіх країн Європи. Крім того, з різних країн світу до нас везуть сотні трансформаторів та десятки тисяч генераторів. Щоб координувати роботу з постачання й розподілу генераторів, які Україна закуповує та отримує як гуманітарну допомогу, буде створено спеціальний штаб, роботу якого куруватиме віцепрем’єр з відновлення України. Штаб також займатиметься забезпеченням достатньої кількості пального для отриманих генераторів.

Шмигаль додав, що за 9 місяців повномасштабної війни фахівці Укренерго провели аварійні роботи та частково відновили електропостачання на 45 пошкоджених обстрілами підстанціях різного класу напруги, або ж на 88% усіх пошкоджених об’єктів. Також було проведено аварійно-ремонтні роботи й відновлено 52 із 87 високовольтних ліній електропередачі. Утім значна кількість енергооб'єктів після виконання ремонтів зазнала повторних пошкоджень.

23 листопада війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України: били по житлових будівлях та енергетичній інфраструктурі. За даними Генштабу ЗСУ, загарбники випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних дронів "Ланцет". Внаслідок масованого удару по всій Україні почалися перебої з електропостачанням і водопостачанням.

29 листопада директор з досліджень аналітичного центру DiXi Роман Ніцович стверджував в ефірі Еспресо: росіяни не зможуть завдати масштабної шкоди українській енергосистемі внаслідок якого може виникнути повний блекаут.

Міненерго повідомляло про покращення ситуації з енергосистемою, однак для зменшення тривалості відключень потрібно, щоб не було нових обстрілів інфраструктури.

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