Потреби українських підприємств і громадян в електриці забезпечено на 40-50%, – Шмигаль
На ранок 2 грудня виробники електроенергії забезпечили в Україні 83% споживання. Обленерго пріоритетно забезпечують живлення об’єктів критичної інфраструктури, а відтак – інших споживачів
Про це розповів під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Станом на сьогоднішній ранок виробники електроенергії забезпечують 83% споживання. До всіх операторів системи розподілу – обленерго – доведені ліміти споживання по кожній області, які пріоритетно забезпечують живлення об’єктів критичної інфраструктури. Потреби інших споживачів — підприємств та житлового сектору – забезпечуються на 40-50%", – сказав він.
Шмигаль додав, що відновлення енергосистеми триває, і це дає змогу скорочувати час відключень електроенергії, а також переходити до прогнозованих планових графіків.
"Працює Укренерго. Працюють інші державні та приватні енергетичні компанії. Тисячі людей зараз залучені до роботи, аби наша енергосистема вистояла й українці були зі світлом", – зазначив Шмигаль.
Прем'єр зауважив, що обладнання для ремонту Україна отримує практично з усіх країн Європи. Крім того, з різних країн світу до нас везуть сотні трансформаторів та десятки тисяч генераторів. Щоб координувати роботу з постачання й розподілу генераторів, які Україна закуповує та отримує як гуманітарну допомогу, буде створено спеціальний штаб, роботу якого куруватиме віцепрем’єр з відновлення України. Штаб також займатиметься забезпеченням достатньої кількості пального для отриманих генераторів.
Шмигаль додав, що за 9 місяців повномасштабної війни фахівці Укренерго провели аварійні роботи та частково відновили електропостачання на 45 пошкоджених обстрілами підстанціях різного класу напруги, або ж на 88% усіх пошкоджених об’єктів. Також було проведено аварійно-ремонтні роботи й відновлено 52 із 87 високовольтних ліній електропередачі. Утім значна кількість енергооб'єктів після виконання ремонтів зазнала повторних пошкоджень.
- 23 листопада війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України: били по житлових будівлях та енергетичній інфраструктурі. За даними Генштабу ЗСУ, загарбники випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних дронів "Ланцет". Внаслідок масованого удару по всій Україні почалися перебої з електропостачанням і водопостачанням.
- 29 листопада директор з досліджень аналітичного центру DiXi Роман Ніцович стверджував в ефірі Еспресо: росіяни не зможуть завдати масштабної шкоди українській енергосистемі внаслідок якого може виникнути повний блекаут.
- Міненерго повідомляло про покращення ситуації з енергосистемою, однак для зменшення тривалості відключень потрібно, щоб не було нових обстрілів інфраструктури.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.66
Купівля 39.66Продаж 40.35
-
EUR
Купівля 40.6Продаж 41.67
- Актуальне
- Важливе