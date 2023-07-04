"Потрібен хтось на кшталт Гемінгвея": експрезидент Польщі розповів про важливість боротьби з РФ на культурному фронті
Експрезидент Польщі Александер Кваснєвський уважає, що потрібно весь час нагадувати світові про війну в Україні, зокрема через фільми та книжки
Про це політик сказав в інтерв'ю Укрінформу.
За його словами, втома від війни – природний процес, захисна реакція, адже люди не можуть місяцями читати про погане. Однак така втома є небезпечною, бо тоді зменшується готовність надавати підтримку, наголосив експрезидент Польщі.
"У тривалій перспективі цей ризик втоми від війни в Україні може мати місце, а протидіяти цьому можна активністю", - сказав Кваснєвський.
Він зазначив, що особливу відповідальність покладено на діячів культури.
"Потрібен якийсь дуже хороший фільм, який покаже цю війну. Їх має бути багато. Необхідними є хороші тексти, книги, які показуватимуть, як ця війна виглядає з середини. Потрібен хтось на кшталт Гемінгвея, який описав громадянську війну в Іспанії, а його роман “По кому подзвін” є одним із найвеличніших антивоєнних творів в історії світової літератури", - сказав Кваснєвський.
- Музичний фестиваль Faine Misto, який відбудеться 28–30 липня у Львові, планує видати книжку з історіями українців під час повномасштабної війни.
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