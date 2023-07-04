Про це політик сказав в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, втома від війни – природний процес, захисна реакція, адже люди не можуть місяцями читати про погане. Однак така втома є небезпечною, бо тоді зменшується готовність надавати підтримку, наголосив експрезидент Польщі.

"У тривалій перспективі цей ризик втоми від війни в Україні може мати місце, а протидіяти цьому можна активністю", - сказав Кваснєвський.

Він зазначив, що особливу відповідальність покладено на діячів культури.

"Потрібен якийсь дуже хороший фільм, який покаже цю війну. Їх має бути багато. Необхідними є хороші тексти, книги, які показуватимуть, як ця війна виглядає з середини. Потрібен хтось на кшталт Гемінгвея, який описав громадянську війну в Іспанії, а його роман “По кому подзвін” є одним із найвеличніших антивоєнних творів в історії світової літератури", - сказав Кваснєвський.