Потрібен порох: нардеп Костенко про проблеми виробництва снарядів

Про це він сказав в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Є питання боєприпасів для України, але найбільша проблема у світі - це порох. Його виготовляють у Китаї й декількох країнах. Наразі у світі немає масового виробництва пороху, його й до війни мало хто виробляв. Підприємства в Україні, які його виготовляли, пішли в занепад. Так само й в багатьох країнах. Простіше було десь закупити, ніж виробляти. Тому що ніхто не сподівався на війну", - підкреслив Костенко.

За словами полковника СБУ, порох - це основний компонент, який дуже потрібен зараз.

"Можна створити корпус снаряда. Зробити підривник складно, але можливо. Але, щоб снаряд полетів - треба порох. І до кожного снаряду потрібен окремий порох. І з цим теж у світі є проблема", - зауважив Костенко.