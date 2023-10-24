Потрібен порох: нардеп Костенко про проблеми виробництва снарядів
Нардеп України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що основною проблемою у виробництві снарядів є нестача пороху у світі
Про це він сказав в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Є питання боєприпасів для України, але найбільша проблема у світі - це порох. Його виготовляють у Китаї й декількох країнах. Наразі у світі немає масового виробництва пороху, його й до війни мало хто виробляв. Підприємства в Україні, які його виготовляли, пішли в занепад. Так само й в багатьох країнах. Простіше було десь закупити, ніж виробляти. Тому що ніхто не сподівався на війну", - підкреслив Костенко.
За словами полковника СБУ, порох - це основний компонент, який дуже потрібен зараз.
"Можна створити корпус снаряда. Зробити підривник складно, але можливо. Але, щоб снаряд полетів - треба порох. І до кожного снаряду потрібен окремий порох. І з цим теж у світі є проблема", - зауважив Костенко.
- Активна військова допомога Україні значно виснажила запаси самого Альянсу, тому його членам слід негайно наростити виробництво для забезпечення власної оборони.
- 22 жовтня The New York Times написав про заяву Пентагона про те, що десятки тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів, обіцяних Україні, надішлють Ізраїлю.
- 155-мілімітрові артилерійські снаряди, які США передають ЦАХАЛ, беруться із запасів військового резерву в Ізраїлі. Раніше у пресі повідомляли, що ці боєприпаси були обіцяні Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.31 Купівля 37.31Продаж 38
- EUR Купівля 39.47Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе