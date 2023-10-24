Допомога Україні виснажила запаси зброї у НАТО: їх треба терміново поповнювати, - Столтенберг
Активна військова допомога Україні значно виснажила запаси самого Альянсу, тому його членам слід негайно наростити виробництво для забезпечення власної оборони
Про це Столтенберг заявив у Стокгольмі на пресконференції з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, інформує BBC.
"Наша безпека залежить від технологічних переваг та нашої оборонної промисловості, — наголосив Столтенберг. — Тому важливо, щоб у їх розвитку взяли участь великі компанії як усередині Альянсу, так і поза його межами. Нарощування виробництва потрібне як для забезпечення потреб України, так і для нашої власної оборони. При цьому в міру того, як Росія знову готується використовувати зиму як зброю у війні, значення мають швидкість та обсяги виробництва".
Столтенберг також окремо подякував Швеції за велику фінансову, гуманітарну та військову підтримку, яку вона надає Україні.
- Генсек Єнс Столтенберг 11 жовтня заявив, що всі члени Альянсу погодились, що Україна стане членом НАТО, проте він не сказав, коли саме це відбудеться.
- Цього ж дня він заявив, що країни НАТО підписали угоди на $4 млрд з виробниками боєприпасів для підсилення допомоги Україні.
- 13 жовтня запевнив, що війна в Ізраїлі не підірве можливості НАТО допомагати Україні.
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