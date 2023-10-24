Допомога Україні виснажила запаси зброї у НАТО: їх  треба терміново поповнювати, - Столтенберг

Про це Столтенберг заявив у Стокгольмі на пресконференції з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, інформує BBC.

"Наша безпека залежить від технологічних переваг та нашої оборонної промисловості, — наголосив Столтенберг. — Тому важливо, щоб у їх розвитку взяли участь великі компанії як усередині Альянсу, так і поза його межами. Нарощування виробництва потрібне як для забезпечення потреб України, так і для нашої власної оборони. При цьому в міру того, як Росія знову готується використовувати зиму як зброю у війні, значення мають швидкість та обсяги виробництва".

Столтенберг також окремо подякував Швеції за велику фінансову, гуманітарну та військову підтримку, яку вона надає Україні.