Війна в Ізраїлі не підірве можливості НАТО допомагати Україні, - Столтенберг

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю DW.

"І країни НАТО рішуче заявили, що так, ми стурбовані й, звичайно, вражені жорстокістю терористичної атаки на Ізраїль минулими вихідними. Але це не підірве нашої здібності, нашої готовності, нашої рішучості продовжувати підтримувати Україну", - наголосив Столтенберг.

Генсек НАТО відзначив, що Альянс показує підтримку не лише на словах, а й на ділі.

"Лише за останні дні союзники по НАТО зробили нові важливі заяви щодо розширення підтримки України. Німеччина заявила про постачання боєприпасів, систем ППО, до яких належать і сучасні установки Patriot. Сполучені Штати, Великобританія та багато інших", - каже Єнс Столтенберг.