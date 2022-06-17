Про це президент України заявив у зверненні до учасників Діалогу Преспанського форуму.

На його думку, будь-яке серйозне обговорення безпеки на континенті має базуватися на тому, що Європа має звільнитися від російських ланцюгів залежності, які РФ створювала протягом десятиліть. Зеленський заявляє, що без цього безпека просто неможлива для всієї Європи.

Також він повідомив, що санкції проти РФ за антиєвропейську політику необхідні, аби Москва запамʼятала: "Той, хто створює штучний голод, повинен стати глобальним ізгоєм і зазнати болісних збитків".



За словами президента, це повинно враховуватися під час формування сьомого пакета санкцій ЄС проти Росії.



"Потрібна повна енергетична незалежність Європи. Потрібно розірвати будь-які зв’язки з Росією, які вона використовує, щоб заробляти на Європі й водночас здійснювати антиєвропейську політику. Не може бути жодної торгівлі з Росією – не варто давати гроші тому, хто прагне вашого ж знищення", - стверджує Зеленський.



За його словами, санкційні пакети - частина архітектури безпеки на континенті, яка обмежує російську здатність до розширення агресії.



Він також наголосив на необхідності обʼєднати Європу.



"Це те, в чому зацікавлені однаково і Україна, і ваші держави Західних Балкан. Повноправна європейська інтеграція України, як і повноправна європейська інтеграція ваших держав, – це історичне посилення Європи та повний демонтаж російської можливості бити нас поодинці", - заявив президент України.





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