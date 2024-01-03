"Потрібні дії, а не заяви": польський експерт Сієрант про заклики надати Україні далекобійні ракети для ударів по РФ
Експерт Марек Сієрант вважає, що в Польщі розуміють важливість передачі Україні далекобійних ракет для ударів по території РФ, втім, на Заході такого політичного рішення й розуміння ще немає
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Мене не дивують заяви ООН щодо України. В цьому немає нічого нового. У світі чимало конфліктів і ми щодня чуємо заклики від ООН. Люди, які себе чудово почувають і знаходяться в безпеці, починають паразитувати на темі війні. От і все, що я можу сказати про ООН", - пояснив Сієрант.
Експерт наголосив, що на Заході мають визначитись і передати Україні все необхідне озброєння.
"Маю надію, що очільника МЗС Польщі Сікорського почують на Заході. В Польщі його чують. Втім, відкритим питанням залишається позиція ЄС та США. Оскільки ми не знаємо, як вони ставляться до передачі Україні далекобійних ракет для ударів по території РФ. Потрібні дії. Теж саме стосується і Канади. Україну там підтримують, але якщо порівнювати допомогу від Польщі, то Канада далеко позаду. Українським політикам слід задуматись над тим, чому з такою великою діаспорою Канада не посилює допомогу Україні", додав він.
- 3 січня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що країни Заходу у відповідь на російський обстріл України мають передати Києву ракети великої дальності для ліквідації пускових установок на території РФ
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