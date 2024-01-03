"Відповісти зрозумілою Путіну мовою": голова МЗС Польщі закликав передати Україні ракети великої дальності для ударів по РФ
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що країни Заходу у відповідь на російський обстріл України мають передати Києву ракети великої дальності для ліквідації пускових установок на території РФ
Про це він написав у Twitter (X).
"Ми маємо відповісти на останній наступ на Україну зрозумілою Путіну мовою: посиливши санкції, щоб він не міг виготовляти нову зброю з контрабандними компонентами, і надавши Києву ракети великої дальності, які дозволять йому знищити пускові майданчики та командні центри", - йдеться у повідомленні Сікорського.
- Зранку 2 січня російські окупанти вдарили по Україні зі стратегічної авіації. Серія вибухів пролунала в Києві та Харкові. Унаслідок атаки загинули та були поранені люди, зруйновано будинки.
- Світові лідери засудили нову масовану ракетну атаку Росії зранку 2 січня та закликали союзників допомогти Україні зброєю.
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