"Відповісти зрозумілою Путіну мовою": голова МЗС Польщі закликав передати Україні ракети великої дальності для ударів по РФ

Про це він написав у Twitter (X).

"Ми маємо відповісти на останній наступ на Україну зрозумілою Путіну мовою: посиливши санкції, щоб він не міг виготовляти нову зброю з контрабандними компонентами, і надавши Києву ракети великої дальності, які дозволять йому знищити пускові майданчики та командні центри", - йдеться у повідомленні Сікорського.