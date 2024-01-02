"Треба допомогти Україні зараз, щоб зупинити Путіна": посол США про масовану ракетну атаку РФ 2 січня

Про це вона написала у Twitter (X).

"Путін зустрічає 2024 рік, запускаючи ракети по Києву та по всій країні, в той час, як мільйони українців ховаються від холоду", - зазначила Брінк.

Посол додала, що зранку у Києві було чути гучні вибухи.

"Надзвичайно важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна", - наголосила Брінк.