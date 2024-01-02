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"Треба допомогти Україні зараз, щоб зупинити Путіна": посол США про масовану ракетну атаку РФ 2 січня

2 січня, 2024 вiвторок
09:20
Війна з Росією Бріджит Брінк

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала нову масовану ракетну атаку Росії зранку 2 січня та закликала союзників допомогти Україні

Про це вона написала у Twitter (X).

"Путін зустрічає 2024 рік, запускаючи ракети по Києву та по всій країні, в той час, як мільйони українців ховаються від холоду", - зазначила Брінк.

Посол додала, що зранку у Києві було чути гучні вибухи.

"Надзвичайно важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна", - наголосила Брінк.

  • Зранку 2 січня російські окупанти підняли стратегічну авіацію задля удару по Україні. Вибухи лунали у Києві та Харкові, уже є жертви та руйнування. Детальніше читайте за посиланням.
Україна
Росія
Володимир Путін
США
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