Потрібно демонструвати союзникам, що ми народ з багатою культурою, і закон про гуманітарну деколонізацію має сприяти цьому, - Княжицький
Народний депутат України Микола Княжицький зазначив, що українська самобутність весь час підміняється російською культурою, а українська культура витісняється
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У Польщі завершується міжнародний економічний форум. На форум приїжджає багато людей з різних політичних сил. Тут збираються підприємці, політики Польщі, багатьох східноєвропейських країн, українці. Моя панель була присвячена культурній самобутності, я представляв закон про гуманітарну деколонізацію - це викликало великий інтерес. Наша самобутність весь час підміняється російською культурою, а українська культура витісняється", - зауважив Княжицький.
Народний депутат також додав, що форум є важливим майданчиком для розмов.
"Коли я прийшов на свою панель, там не було перекладу з української мови, а лише з російської, тому я вибрав польську мову. Нас сприймають крізь призму російської мови. Вони вважають, що нам байдуже. Наша деколонізація стосується насправді й нашої міжнародної підтримки. Те, що нашу самобутність і те, що ми інший народ зі своєю надзвичайно багатою культурою, треба демонструвати нашим союзникам і закон про гуманітарну деколонізацію цьому теж повинен сприяти", - наголосив Княжицький.
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