"Потрібно повертатись до Будапештського формату": екснардеп Сиротюк назвав "нормальною" ідею саміту України, США і РФ
Екснардеп Юрій Сиротюк вважає, що Україна має відмовитись від Мінських угод
Про це він сказав у ефірі "Змістовно з Єгором Чечериндою".
"Коли президенти США та РФ обговорюють в декілька раундів Україну, то було б добре, все-таки, щоб ми не були м'ячиком, яким копають по столу, а ми були гравцем і такий саміт був би добрий, тому що, вони б мали почути думку України. Ще коли формувався "нормандський" формат і підписувались Мінські угоди, які всі говорять, що вони погані, але кажуть, що інших немає", - зазначив екснардеп.
На його думку, Франція і Німеччина - це давні союзники РФ.
"З часом ми бачимо, що їхня позиція на переговорах мігрує в бік Росії. Треба міняти формат, хай це буде на рівні Радбезу ООН. Взагалі потрібно повертатись до Будапештського формату. Ця заява (Єрмака, - ред) нормальна тим, що Україна заявляє, що потрібно щось робити. Єдине питання, що якщо ви подивитесь на останній реліз Білого дому - там чітко написано "Нормандський" формат, Мінські статті. Білий дім написав, що вони будуть сприяти їх ратифікації - щоб щось було проголосовано в парламенті і закріплено в Конституції", - сказав Сиротюк.
Нардеп зазначив, що це є загрозою.
"Попри гарні наміри української влади, ми повинні чітко сказати, що угоди гібридні, нератифіковані парламентом, які ухвалені в умовах воєнного тиску, є недійсними. Жодних мінських угод немає, про них треба забути. Давайте шукати міжнародний майданчик, який дозволить унормувати ситуацію з російською агресією в Україні. Під хорошими заявами нашими я бачу негативні тенденції з боку наших союзників, зокрема США", - підсумував Сиротюк.
- Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Володимир Зеленський запропонував президенту США Джо Байдену провести саміт за участі президента РФ Володимира Путіна.
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