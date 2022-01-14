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Головна війна з Росією "Потрібно повертатись до Будапештського формату": екснардеп Сиротюк назвав "нормальною" ідею саміту України, США і РФ
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"Потрібно повертатись до Будапештського формату": екснардеп Сиротюк назвав "нормальною" ідею саміту України, США і РФ

14 січня, 2022 п'ятниця
18:24
війна з Росією Юрій Сиротюк

Екснардеп Юрій Сиротюк вважає, що Україна має відмовитись від Мінських угод

Про це він сказав у ефірі "Змістовно з Єгором Чечериндою". 

"Коли президенти США та РФ обговорюють в декілька раундів Україну, то було б добре, все-таки, щоб ми не були м'ячиком, яким копають по столу, а ми були гравцем і такий  саміт був би добрий, тому що, вони б мали почути думку України. Ще коли формувався "нормандський" формат і підписувались Мінські угоди, які всі говорять, що вони погані, але кажуть, що інших немає", - зазначив екснардеп.

На його думку, Франція і Німеччина - це давні союзники РФ.

"З часом ми бачимо, що їхня позиція на переговорах мігрує в бік Росії. Треба міняти формат, хай це буде на рівні Радбезу ООН. Взагалі потрібно повертатись до Будапештського формату. Ця заява (Єрмака, - ред) нормальна тим, що Україна заявляє, що потрібно щось робити. Єдине питання, що якщо ви подивитесь на останній реліз Білого дому - там чітко написано "Нормандський" формат, Мінські статті. Білий дім написав, що вони будуть сприяти їх ратифікації - щоб щось було проголосовано в парламенті і закріплено в Конституції", - сказав Сиротюк.

Нардеп зазначив, що це є загрозою.

"Попри гарні наміри української влади, ми повинні чітко сказати, що угоди гібридні, нератифіковані парламентом, які ухвалені в умовах воєнного тиску, є недійсними. Жодних мінських угод немає, про них треба забути. Давайте шукати міжнародний майданчик, який дозволить унормувати ситуацію з російською агресією в Україні. Під хорошими заявами нашими я бачу негативні тенденції з боку наших союзників, зокрема США", - підсумував Сиротюк.

 

  • Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Володимир Зеленський запропонував президенту США Джо Байдену провести саміт за участі президента РФ Володимира Путіна.

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Франція
Німеччина
Юрій Сиротюк
РФ
США
Змістовно з Єгором Чечериндою
Мінські угоди
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