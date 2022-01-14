"Потрібно повертатись до Будапештського формату": екснардеп Сиротюк назвав "нормальною" ідею саміту України, США і РФ

Про це він сказав у ефірі "Змістовно з Єгором Чечериндою".



"Коли президенти США та РФ обговорюють в декілька раундів Україну, то було б добре, все-таки, щоб ми не були м'ячиком, яким копають по столу, а ми були гравцем і такий саміт був би добрий, тому що, вони б мали почути думку України. Ще коли формувався "нормандський" формат і підписувались Мінські угоди, які всі говорять, що вони погані, але кажуть, що інших немає", - зазначив екснардеп.



На його думку, Франція і Німеччина - це давні союзники РФ.



"З часом ми бачимо, що їхня позиція на переговорах мігрує в бік Росії. Треба міняти формат, хай це буде на рівні Радбезу ООН. Взагалі потрібно повертатись до Будапештського формату. Ця заява (Єрмака, - ред) нормальна тим, що Україна заявляє, що потрібно щось робити. Єдине питання, що якщо ви подивитесь на останній реліз Білого дому - там чітко написано "Нормандський" формат, Мінські статті. Білий дім написав, що вони будуть сприяти їх ратифікації - щоб щось було проголосовано в парламенті і закріплено в Конституції", - сказав Сиротюк.



Нардеп зазначив, що це є загрозою.



"Попри гарні наміри української влади, ми повинні чітко сказати, що угоди гібридні, нератифіковані парламентом, які ухвалені в умовах воєнного тиску, є недійсними. Жодних мінських угод немає, про них треба забути. Давайте шукати міжнародний майданчик, який дозволить унормувати ситуацію з російською агресією в Україні. Під хорошими заявами нашими я бачу негативні тенденції з боку наших союзників, зокрема США", - підсумував Сиротюк.





Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Володимир Зеленський запропонував президенту США Джо Байдену провести саміт за участі президента РФ Володимира Путіна.