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Головна Суспільство "Потрібно ретельно розслідувати": у ЄС прокоментували напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку"

"Потрібно ретельно розслідувати": у ЄС прокоментували напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку"

6 жовтня, 2021 середа
18:26

Речник ЄС із зовнішньополітичних питань Петер Стано заявив про занепокоєння щодо нападу на журналістів проєкту "Схеми" в "Укрексімбанку"

Про це Стано сказаув у відповідь на запит кореспондента DW.

"Повідомлення про атаку на журналістів-розслідувачів, які працюють на проєкт "Схеми" "Радіо Свобода", викликають занепокоєння. ЄС надає найбільше значення безпеці журналістів. Вони мають почуватися безпечно і мати змогу вільно виконувати свою роботу", - сказав Стано.

 Речник ЄС із зовнішньополітичних питань наголосив на необхідності ретельного розслідування.

"Гідні довіри повідомлення про насильство проти журналістів потрібно ретельно розслідувати", - додав Стано.

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напад на журналістів
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