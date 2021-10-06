"Потрібно ретельно розслідувати": у ЄС прокоментували напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку"

Про це Стано сказаув у відповідь на запит кореспондента DW.



"Повідомлення про атаку на журналістів-розслідувачів, які працюють на проєкт "Схеми" "Радіо Свобода", викликають занепокоєння. ЄС надає найбільше значення безпеці журналістів. Вони мають почуватися безпечно і мати змогу вільно виконувати свою роботу", - сказав Стано.



Речник ЄС із зовнішньополітичних питань наголосив на необхідності ретельного розслідування.



"Гідні довіри повідомлення про насильство проти журналістів потрібно ретельно розслідувати", - додав Стано.