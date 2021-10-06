"Потрібно ретельно розслідувати": у ЄС прокоментували напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку"
Речник ЄС із зовнішньополітичних питань Петер Стано заявив про занепокоєння щодо нападу на журналістів проєкту "Схеми" в "Укрексімбанку"
Про це Стано сказаув у відповідь на запит кореспондента DW.
"Повідомлення про атаку на журналістів-розслідувачів, які працюють на проєкт "Схеми" "Радіо Свобода", викликають занепокоєння. ЄС надає найбільше значення безпеці журналістів. Вони мають почуватися безпечно і мати змогу вільно виконувати свою роботу", - сказав Стано.
Речник ЄС із зовнішньополітичних питань наголосив на необхідності ретельного розслідування.
"Гідні довіри повідомлення про насильство проти журналістів потрібно ретельно розслідувати", - додав Стано.
- Нагадаємо, на знімальну групу програми "Схеми" здійснили напад під час інтерв'ю з головою "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті.
- В "Укрексімбанку" напад на журналістів "Схем" у кабінеті голови правління Євгенія Мецгера пояснили "незаконним заволодінням банківською таємницею".
- Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що керівництво "Укрексімбанку", який належить державі, мало зробити все, для недопущення конфлікту з журналістами проєкту "Схеми".
- У посольстві США сподіваються на прозоре розслідування інциденту.
- Схеми" відновили відео нападу на журналістів у кабінеті керівника "Укрексімбанку", яке намагалися видалити співробітники фінустанови.
- Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер склав повноваження на час розслідування нападу на знімальну групу "Схем".
- Прокуратура підготувала підозри щодо нападу на журналістів "Схем" у кабінеті голови "Укрексімбанку".
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