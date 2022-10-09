Потріпані вітрами, снігами та сонцем маленькі прапорці на вроцлавських трамваях
Місто на Одрі ще до вторгнення та масової еміграції на 10% складалося з українців
Я бачив синьо-жовті прапори на житлових будинках у Варшаві, на музеях в Кракові. Але потріпані вітрами, снігами та сонцем маленькі прапорці на вроцлавських трамваях — це ніби замість галасливого мітингу на добрий пивний путч потрапив.
Це завжди було особливе місто для Польщі, і для України.
Для Польщі, бо отримали його на заміну Львову.
Для України, бо отримали його до Львова.
Міста, що так далеко і такі різні, несподівано, але найрідніші на цьому континенті.
Львівський університет — це нині Вроцлавський (якщо ми говоримо не про стіни).
Вроцлав — це перше місто Польщі, де з'явився інфогайд в транспорті українською — здається, вже 10 років минуло.
Місто на Одрі ще до вторгнення та масової еміграції на 10% складалося з українців.
Чому нас так тягне на ці землі? На дуже чужі та незрозумілі. Не менш криваві, ніж наші.
Для чого премося в це польське місто, що реве німецькою силою, яка була встромлена чехами на лужицьких землях?
Я завжди казав, що Вроцлав серед польських міст для мене це #1, серед європейських точно в топ-п'ять.
Але нині я зайшов в один з залів Етнографічного музею, а там ікона Христа та Богородиці (Солодке серце чи щось таке) - оба, але ж в моєї прабабці-польки таке висіло в хаті.
А ширше: в католиків.
І пише: Львівщина.
Пішов шукати далі: Станіславівщина, Тернопільщина, Волинь.
Образи, рушники, скрині — скільки такого краєзнавчого мотлоху я перебачив у своєму житті.
Але ж цю вишиванку з тризубом хтось якось та й притягнув. І зберіг.
Попри шмони та терори.
Може і перша синьо-жовта барва, ще до скуйовджених прапорців на трамваях.
Про автора: Олег Манчура, журналіст.
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