Потужно працюємо разом із Британією для посилення наших воїнів, – Зеленський

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

"Уже ввечері говорив із прем’єр-міністром Великої Британії. Дуже потужно працюємо разом із Британією для посилення наших воїнів, для наближення нашої спільної перемоги, для реалізації наших оборонних домовленостей, що були досягнуті під час мого візиту в Лондон, – зазначив Зеленський. – Було б дуже добре, якби всі наші партнери так само, як Британія, розуміли, як швидкість оборонного постачання впливає на конкретні успіхи на полі бою".

Він додав, що з прем’єром Великої Британії також обговорили вагомі політичні питання, які мають розв’язати вже цього тижня.

До слова, сьогодні керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав у телеграмі: "Не виключаю, що Велика Британія може стати першою країною, яка розблокує постачання винищувачів Україні. Ще є питання, які необхідно узгодити".

Окрім прем’єра Британії, Зеленський сьогодні поспілкувався з лідерами ще трьох країн.

Він зазначив, що в розмові з президентом Пакистану йшлося про "безумовну важливість збереження повної сили й поваги до Статуту ООН, до незалежності націй та цілісності держав". Також обговорили зусилля України щодо гарантування продовольчої безпеки та наявні загрози такій безпеці.

Президенту Естонії Зеленський подякував за підтримку України на всіх рівнях: зброєю, санкціями проти Росії, політичну підтримку в європейських та євроатлантичних структурах.

"Сьогодні ми обговорили майбутній саміт НАТО у Вільнюсі та наші очікування в контексті інтеграції України. Вже зараз готуємося до цих майбутніх подій", – додав Зеленський.

Також сьогодні відбулася перша в історії двосторонніх відносин розмова з президентом Уганди – йшлося про мирні ініціативи України, позицію щодо захисту міжнародного права, двосторонню співпрацю.

Володимир Зеленський зазначив, що друга половина цього тижня "буде ще активнішою з погляду міжнародних відносин".