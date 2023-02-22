Зеленський підписав указ про секторальні санкції проти усіх фінансових установ Росії

Про це повідомляє Урядовий портал.

Указ Зеленського стосовно секторальних санкцій проти усіх фінансових установ Росії набере чинності одночасно з затвердженням секторальних санкцій Верховною Радою – відповідний проєкт постанови поданий на розгляд парламенту.

На Урядовому порталі зазначили, що рішення передбачає запровадження санкцій проти:

банків, які зареєстровані/мають місцезнаходження в РФ, зокрема і центрального банку держави-агресора; небанківських кредитних організацій; операторів платіжних систем; професійних учасників фондового ринку; страхових компаній; інвестфондів; інших фінустанов, які зареєстровані та надають послуги в Росії.

"Згідно із Законом України "Про санкції" рішення щодо запровадження секторальних санкцій приймається РНБО, вводиться в дію указом президента України та затверджується протягом 48 годин з дня видання указу постановою Верховної Ради. Відповідне рішення набуває чинності з моменту ухвалення постанови ВР і є обов’язковим до виконання", - нагадали у повідомленні.