Зеленський підписав указ про секторальні санкції проти усіх фінансових установ Росії
Володимир Зеленський підписав указ про запровадження секторальних санкцій до усіх фінансових, у тому числі банківських установ Росії, тепер постанову повинна ухвалити Верховна Рада
Про це повідомляє Урядовий портал.
Указ Зеленського стосовно секторальних санкцій проти усіх фінансових установ Росії набере чинності одночасно з затвердженням секторальних санкцій Верховною Радою – відповідний проєкт постанови поданий на розгляд парламенту.
На Урядовому порталі зазначили, що рішення передбачає запровадження санкцій проти:
- банків, які зареєстровані/мають місцезнаходження в РФ, зокрема і центрального банку держави-агресора;
- небанківських кредитних організацій;
- операторів платіжних систем;
- професійних учасників фондового ринку;
- страхових компаній;
- інвестфондів;
- інших фінустанов, які зареєстровані та надають послуги в Росії.
"Згідно із Законом України "Про санкції" рішення щодо запровадження секторальних санкцій приймається РНБО, вводиться в дію указом президента України та затверджується протягом 48 годин з дня видання указу постановою Верховної Ради. Відповідне рішення набуває чинності з моменту ухвалення постанови ВР і є обов’язковим до виконання", - нагадали у повідомленні.
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