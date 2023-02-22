Зеленський провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Уганди
Володимир Зеленський заявив, що провів розмову президентом Уганди Йовері Мусевені
Про це Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.
"Радий провести першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Уганди Йовері Мусевені. Розповів про українські мирні ініціативи в ООН. Також поговорили про потенціал розвитку двосторонніх відносин", - написав президент.
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