Зеленський провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Уганди

Про це Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Радий провести першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Уганди Йовері Мусевені. Розповів про українські мирні ініціативи в ООН. Також поговорили про потенціал розвитку двосторонніх відносин", - написав президент.