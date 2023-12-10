Потяг "Харків - Ясіня" вирушатиме під нову пісню ТНМК
Під час відправлення поїзда №15 Харків - Ясіня з Харкова та Києва пасажири протягом місяця слухатимуть нову пісню гурту "Танок на майдани Конго"
Про це повідомляє Укрзалізниця.
"Пісня та кліп розповідають про любов у ці непрості часи, про тепло та підтримку, які дозволяють нам всім бути поруч навіть крізь кілометри, про залізницю, що зв’язує країну та прокладає шлях від серця до серця – повз блекаути, повз війну, до світла", - йдеться у повідомленні.
Під час відправлення поїзда №15 Харків – Ясіня з Харкова та Києва пасажири слухатимуть нову пісню гурту "ТНМК" "Знайди мене".
У кліпі знялись: Іван Пелих (син Ігоря Пелиха, відомого телеведучого та продюсера), військовослужбовці, які пройшли Бахмутський напрямок фронту – Ярослав Вєрьовкін (гітарист гурту ТНМК, нині солдат ЗСУ), Софія Вєрьовкіна, увесь склад гурту ТНМК, співробітники «Укрзалізниці» та прості перехожі, які проводжали своїх близьких на потяг.
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У п'ятницю, 8 грудня, гурт "Танок на майдані Конґо" презентував відеороботу на нову пісню "Знайди мене", яку зняли на території Укрзалізниці.
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