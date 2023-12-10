Потяг "Харків - Ясіня" вирушатиме під нову пісню ТНМК

Про це повідомляє Укрзалізниця.

"Пісня та кліп розповідають про любов у ці непрості часи, про тепло та підтримку, які дозволяють нам всім бути поруч навіть крізь кілометри, про залізницю, що зв’язує країну та прокладає шлях від серця до серця – повз блекаути, повз війну, до світла", - йдеться у повідомленні.

Під час відправлення поїзда №15 Харків – Ясіня з Харкова та Києва пасажири слухатимуть нову пісню гурту "ТНМК" "Знайди мене".

У кліпі знялись: Іван Пелих (син Ігоря Пелиха, відомого телеведучого та продюсера), військовослужбовці, які пройшли Бахмутський напрямок фронту – Ярослав Вєрьовкін (гітарист гурту ТНМК, нині солдат ЗСУ), Софія Вєрьовкіна, увесь склад гурту ТНМК, співробітники «Укрзалізниці» та прості перехожі, які проводжали своїх близьких на потяг.