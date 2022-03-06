Потяг Київ-Рахів затримається на 3 год через обстріл перед станцією "Коростень"
Внаслідок обстрілу перед станцією Коростень поїзд №95 Київ-Рахів затримається на 3 години
Про це повідомляє Укрзалізниця.
"Щойно перед станцією Коростень відбувся обстріл, через що поїзд №95 Київ-Рахів затримається на 3 години: поїзд тримався на безпечній відстані, потерпілих або пошкоджень рухомого складу немає", - йдеться в дописі.
В УЗ додали, що наступні поїзди далекого сполучення сьогодні, 6 березня, прямуватимуть обхідним шляхом.
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