Потяги перемишльського напрямку затримуються майже на 6 годин: УЗ назвала причину
У середу, 5 липня, поїзди Укрзалізниці перемишльського напрямку затримуються майже на 6 годин через травмування людини на колії поблизу Перемишля в Польщі
Про це повідомляє Укрзалізниця.
"Через травмування людини на колії поблизу Перемишля у Польщі та тривалі слідчі дії польської поліції, поїзди Укрзалізниці перемишльського напрямку затримуються", - йдеться у повідомленні.
Станом на 8 ранку, слідчі дії на місці завершено і поїзди продовжують курсування з відставанням від графіка:
- 716/715 Перемишль - Київ +5:52
- 32/31 Перемишль - Запоріжжя +4:24
- 54/53 Перемишль - Київ +5:40
- 36/35 Перемишль - Одеса +5:40
- 37/38 Ужгород - Одеса +3:41
- 705/706 Київ - Перемишль +1:39
Водночас 82 інших поїзди Укрзалізниці прямують по Україні чітко за розкладом.
- 27 червня Укрзалізниця запустила додатковий поїзд №191/192 за найпопулярнішим внутрішнім маршрутом: Київ - Львів. Квитки вже доступні для придбання.
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