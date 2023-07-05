Про це повідомляє Укрзалізниця.

"Через травмування людини на колії поблизу Перемишля у Польщі та тривалі слідчі дії польської поліції, поїзди Укрзалізниці перемишльського напрямку затримуються", - йдеться у повідомленні.

Станом на 8 ранку, слідчі дії на місці завершено і поїзди продовжують курсування з відставанням від графіка:

716/715 Перемишль - Київ +5:52

32/31 Перемишль - Запоріжжя +4:24

54/53 Перемишль - Київ +5:40

36/35 Перемишль - Одеса +5:40

37/38 Ужгород - Одеса +3:41

705/706 Київ - Перемишль +1:39

Водночас 82 інших поїзди Укрзалізниці прямують по Україні чітко за розкладом.