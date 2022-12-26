Про це повідомляє "Новости-Грузия".

"Ми підтверджуємо підтримку територіальної цілісності України та її суверенітету… і робимо все можливе, щоби допомогти нашим українським друзям. Ми надаємо підтримку з початку війни практично на кожній платформі", - сказав Гарібашвілі.

За його словами, в Грузії усвідомлюють, що збройна агресія РФ є загрозою для всієї Європи.

"Ми хочемо, щоби війна закінчилася якнайшвидше, тому що вона становить загрозу не лише для України, але й архітектури безпеки Європи і безпосередньо нашого регіону", - зазначив прем’єр.

Іраклій Гарібашвілі додав, що йому "неприємні заяви, які лунають від представників української влади", але сказав, що не хоче вдаватися у деталі, тому що Україна - у скрутному становищі.

"Я багато разів казав, і ми це підтверджуємо своєю політикою та діями, що ми поважаємо суверенітет усіх країн, але найбільше любимо власну. Тож наш головний обов’язок – захищати інтереси нашої країни", - наголосив прем’єр.

20 грудня президент України Володимир Зеленський закликав грузинську владу проявити милосердя до експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі та перевести його в клініку України, будь-якої європейської країни чи США. Водночас у МЗС України заявили про грубе порушення прав людини в Грузії, маючи на увазі Саакашвілі.

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