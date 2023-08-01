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Повернення довоєнного оподаткування: що зміниться для бізнесу та як це відіб’ється на цінах в Україні

Зіновія Воронович
1 серпня, 2023 вiвторок
18:18
Економіка податки

З 1 серпня в Україні повернули довоєнну систему оподаткування – як це вплине на бізнес та кому чекати податківців з перевіркою

В Україні набув чинності закон 3219-IX, який фактично скасував більшість податкових пільг, які запровадили на початку повномасштабного вторгнення, аби підтримати бізнес. Навесні минулого року обіцяли, що ці пільги діятимуть до завершення воєнного стану. Однак на вимогу міжнародних організацій, насамперед МВФ, влада таки скасувала пільги, попри обурення підприємців. Що змінюється для бізнесу з 1 серпня, кому варто чекати у гості податківців з перевірками та як повернення довоєнного оподаткування вплине на ціни, – у матеріалі "Еспресо".  

Податкові перевірки повернуться не для усіх

"Ми намагались відстоювати права підприємців, навіть провели форум. Частково нас почули. При чому ми взаємодіяли як зі Слугами народу, так і з представниками Європейської солідарності та інших партій. Серед них було багато людей, які були проти повернення оподаткування до довоєнного рівня, тож деякі наші позиції вдалось відстояти, щоправда, небагато, – каже керівник Національної асоціації підприємців України Ростислав Пшемінський. – Один з важливих моментів, які вдалось відстояти – на цьому етапі не повертаються перевірки. 95% бізнесу далі будуть під мораторієм, який захищав від перевірок на початку війни".

Документальні планові перевірки відновлюються лише для платників податків, які займаються виробництвом чи продажем підакцизних товарів, для грального бізнесу, а також надають фінансові чи платіжні послуги. 

Скасовано 2% єдиний податок

Навесні минулого року бізнесу з оборотом до 10 млрд грн дозволили сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами третьої групи платників єдиного податку, навіть якщо до цього підприємство було на загальній системі оподаткування. 

З 1 серпня ставку єдиного податку у 2% скасували, натомість бізнес автоматично повернуть на ту систему оподаткування, на якій вони перебували до обрання 2%. Платникам ПДВ автоматично відновлять їхню реєстрацію. Підприємці, які до запровадження спецрежиму були на третій групі, платитимуть 5% податку з обороту.

При цьому підприємство все ж має шанс залишитись на спрощеній системі, навіть якщо до війни було на загальній – для цього треба подати заяву про перехід на сплату єдиного податку до 1 вересня.

"При цьому усі підакцизні товари повернули з податку 2% на загальну систему оподаткування. Це, мабуть, правильне рішення, – каже Ростилав Пшемінський. – Якщо йдеться про цигарки та алкоголь, то тут правильно збільшити оподаткування, і контроль. Натомість щодо палива, то тут варто було б зробити виняток, бо здорожчання палива призводить до здорожчання логістики й будь-яких товарів. Та й загалом збільшення податкового навантаження завжди в результаті відбивається на цінах на товари та послуги. Тому подорожчання не уникнути". 

До слова, за даними Опендатабот, серед найбільших компаній, які до останнього були на пільговому оподаткуванні, два великих ритейлери:  ТОВ "ФОРА" та ТОВ "ВИГІДНА ПОКУПКА" (мультимаркет "Аврора").

касовий апарат

Фото: ua.news

Касові апарати повертаються

Закон 3219-ІХ  відновлює  відповідальність за порушення вимог застосування РРО. Щоправда, ця норма набуває чинності з 1 жовтня.

"Повертаються касові апарати та штрафи по них, що трохи не на часі. Бізнес і так кволий, а штрафами його можна геть знищити, – каже Ростислав Пшемінський. –  За час повномасштабної війни приблизно 500 тис. ФОПів анулювали свої свідоцтва. Це дуже недобре для економіки, бо наповнення бюджетів територіальних громад значною мірою залежить від місцевого бізнесу, особливо від ФОПів. І саме ФОПи найбільш чутливі до ставок податків. Бо, для підприємців, які є платниками ПДВ, важлива не стільки ставка, а щоб це ПДВ нормально відшкодовували, без проблем реєстрували податкові накладні. А для ФОПів підвищення ставок може спровокувати хвилю закриття бізнесу, тоді як на місці влади треба робити усе можливе, аби їх зберегти та сприяти реєстрації нових підприємців".

ФОПам, які не є платниками ПДВ (за винятком окремих категорій), обіцяють знижки на штрафи порушення застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Штраф за основні порушення порядку застосування РРО – 25% (замість 100%) та 50% (замість 150%) вартості проданих товарів, робіт, послуг за перше та наступні порушення відповідно.

Пільги для бізнесу, який зареєстрований у зоні бойових дій

ФОП першої та другої групи, які зареєстровані на територіях, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, можуть не сплачувати єдиний податок. Спрощенці першої та другої груп, що зареєстровані на решті території країни, платити ЄП зобов’язані.

До бізнесу, що зареєстрований на територіях, де ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, не застосовуватимуть штрафи через порушення вимог щодо застосування РРО.

"Дякувати Богу, що додумались залишити пільги хоча б для тих підприємств, які зареєстровані у зоні бойових дій. Я б сміявся, якби і їх змусили платити, бо Гетманцев, як на мене "кріт", у якого ціль – зруйнувати економіку",  – каже Ростислав Пшемінський.  

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