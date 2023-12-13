Повернення вболівальників на трибуни: Мінмолодьспорту та МВС розробили заходи безпеки

Про це повідомив очільник Міністерства молоді та спорту України Матвій Бідний, передає пресслужба відомства.

"Спорт є важливою складовою нашого суспільного життя. Наші герої ЗСУ дають нам можливість не лише виживати, але й жити повноцінно. Тому ми поступово відновлюємо спортивні заходи, щоб уболівальники могли робити свій внесок у нашу спільну перемогу", - зазначив Бідний.

За його словами, заходи безпеки включають контроль стану спортивних споруд, оцінку кількості місць, умов евакуації у разі повітряної тривоги, а також наявність укриттів неподалік стадіону, які мають бути доступними для осіб з інвалідністю.

Після оцінки споруд комісія складатиме акт і визначатиме допустиму кількість людей на кожному змаганні.

Заходи з підготовки до приймання вболівальників розпочнуться наступного року.