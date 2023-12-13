Повернення вболівальників на трибуни: Мінмолодьспорту та МВС розробили заходи безпеки
Міністерство молоді та спорту України спільно з Міністерством внутрішніх справ розробили заходи безпеки, які дадуть змогу повернути вболівальників на трибуни
Про це повідомив очільник Міністерства молоді та спорту України Матвій Бідний, передає пресслужба відомства.
"Спорт є важливою складовою нашого суспільного життя. Наші герої ЗСУ дають нам можливість не лише виживати, але й жити повноцінно. Тому ми поступово відновлюємо спортивні заходи, щоб уболівальники могли робити свій внесок у нашу спільну перемогу", - зазначив Бідний.
За його словами, заходи безпеки включають контроль стану спортивних споруд, оцінку кількості місць, умов евакуації у разі повітряної тривоги, а також наявність укриттів неподалік стадіону, які мають бути доступними для осіб з інвалідністю.
Після оцінки споруд комісія складатиме акт і визначатиме допустиму кількість людей на кожному змаганні.
Заходи з підготовки до приймання вболівальників розпочнуться наступного року.
- Ще у лютому УАФ попросила Мінмолодьспорту та обласні військові адміністрації надати дозвіл уболівальникам відвідувати футбольні матчі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.03 Купівля 37.03Продаж 37.67
- EUR Купівля 39.87Продаж 40.83
- Актуальне
- Важливе